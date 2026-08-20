Cultura crea los Premios Patrimonio Cultural y una línea de ayudas de 200.000 euros para difundir la cultura tradicional. - PRINCIPADO

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha presentado este jueves dos nuevas iniciativas para reforzar el apoyo a la cultura tradicional asturiana: la creación y primera convocatoria de los Premios Patrimonio Cultural de Asturias y una nueva línea de subvenciones para proyectos de difusión, dotada con 200.000 euros.

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, ha presentado las medidas junto al director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, y ha señalado que forman parte de la planificación de su departamento para ampliar las herramientas públicas de protección, conservación, transmisión y difusión de la cultura tradicional.

Los nuevos Premios Patrimonio Cultural de Asturias contarán en su primera convocatoria con diez categorías para reconocer a personas y entidades que hayan desarrollado una labor destacada en la defensa, conservación, estudio, recuperación o difusión del patrimonio cultural.

Las categorías reconocerán iniciativas relacionadas con la recuperación y transmisión del patrimonio cultural, patrimonio etnográfico, memoria oral, danzas y bailes, tradiciones asturianas, cultura de la gaita, cultura quesera, cultura sidrera, cultura minera y conocimientos y saberes vinculados a la cultura asturiana.

Cada galardón estará dotado con 1.000 euros y podrá reconocer tanto trayectorias como actuaciones concretas. Las candidaturas podrán ser promovidas por entidades, asociaciones e instituciones académicas, científicas o culturales vinculadas a la defensa del patrimonio, así como por particulares avalados por diez firmas.

Los premios tendrán carácter anual y se entregarán a principios de diciembre, en torno al día 4, aniversario de la declaración de la cultura sidrera como patrimonio cultural inmaterial por la Unesco y festividad de Santa Bárbara, patrona de la minería.

La segunda iniciativa es una convocatoria de subvenciones para proyectos de cultura tradicional, dotada con 200.000 euros y dirigida a entidades locales y organismos sin ánimo de lucro. Los proyectos deberán contribuir a la preservación y difusión de la cultura tradicional y utilizar como lengua vehicular el asturiano o el eonaviego.

Las ayudas respaldarán iniciativas relacionadas con el folclore, incluida la música, el baile y la literatura oral, además de los oficios y la artesanía, los deportes y juegos tradicionales, la gastronomía, la arquitectura y construcción tradicional, la indumentaria y las festividades y mascaradas.