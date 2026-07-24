Cultura defiende las políticas de protección y normalización del asturiano en el congreso de ALCEM

28º Congreso De La Asociación Por Las Lenguas Y Culturas Europeas Amenazadas (ALCEM) - PRINCIPADO

OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha defendido este viernes las políticas públicas de protección y normalización del asturiano durante la inauguración del XXVIII Congreso de la Association pour les Langues et Cultures Européennes Menacées (ALCEM), celebrado en la Junta General del Principado.

En su intervención, Gutiérrez ha sostenido que la diversidad lingüística y cultural constituye "uno de los patrimonios más valiosos" de Europa y ha agradecido a la organización la elección de Asturias como sede del congreso por segunda vez.

La consejera ha afirmado que la supervivencia de las lenguas minorizadas requiere "reconocimiento institucional, protección jurídica y políticas públicas" que garanticen su transmisión y desarrollo. En este sentido, ha repasado la evolución del proceso de normalización del asturiano, citando la creación de la Academia de la Llingua Asturiana, la incorporación de la lengua a la enseñanza, su presencia en la administración y el desarrollo de distintas políticas lingüísticas.

Asimismo, ha destacado la importancia de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias como instrumento para la protección de estas lenguas y ha reivindicado el papel de las instituciones europeas en este ámbito.

PRESENCIA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ASTURIANO

Durante su discurso, Gutiérrez ha señalado que Asturias ha consolidado estructuras institucionales y ampliado la presencia educativa y cultural del asturiano, al tiempo que ha aludido al reciente respaldo mayoritario de la Junta General a la oficialidad de la llingua.

La consejera ha concluido dando la bienvenida a los participantes del congreso y expresando el deseo de que conozcan la cultura, el patrimonio y la lengua propia de Asturias.

ALCEM RECUERDA EL CONGRESO CELEBRADO EN ASTURIAS EN 1987

Por su parte, el presidente de la Association pour les Langues et Cultures Européennes Menacées (ALCEM), Roberto González Quevedo, ha destacado durante la inauguración la trayectoria de la organización, fundada en 1965, y ha defendido que uno de los pilares de la asociación ha sido su "independencia política", al margen de los partidismos y sustentada en el trabajo voluntario de sus integrantes.

Asimismo, ha recordado que ALCEM ya celebró un congreso en Asturias en 1987, cuando, según señaló, el proceso de normalización del asturiano se encontraba en una fase inicial. González Quevedo ha enmarcado ese precedente en la labor que la institución desarrolla desde hace más de seis décadas en favor de las lenguas minorizadas.