Cultura difunde 21 proyectos cinematográficos asturianos en la zona de industria del Festival de Málaga

Festival de Málaga - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, participa por segundo año consecutivo en el área de industria del Festival de Cine de Málaga, que se celebra hasta el 13 de marzo.

El espacio Mafiz de este evento favorece la difusión y promoción de proyectos cinematográficos de las diferentes comunidades autónomas. En la edición de 2025, se acreditaron para acceder a esta zona cerca de 1.600 personas de 63 países, según ha informado el Gobierno del Principado a través de una nota de prensa.

La delegación asturiana, encabezada por la consejera, Vanessa Gutiérrez, quien participará mañana en varios actos, está formada por 34 profesionales y empresas del sector audiovisual, a las que Cultura ha facilitado la asistencia al encuentro.

Asturias cuenta de nuevo con un estand propio en el Industry Club, un evento que se realiza en el marco de la vigésima edición del Spanish Screenings Content, la plataforma oficial para la promoción internacional del audiovisual español.

En este marco, bajo la marca Cine d'Asturies, se presentará un catálogo de 21 proyectos financiados por el Principado el año pasado, en diferentes fases de desarrollo, que buscan alianzas para lograr financiación o incorporar socios en coproducción o postproducción, distribución, ventas o presencia en festivales, entre otros fines.

El Principado también estará presente en la sección Neo Screenings de la plataforma de promoción del cine español, una sección diseñada para exhibir el cine nacional más arriesgado, innovador y vanguardista, con la proyección de los siguientes largometrajes apoyados por Cultura: XY9, de David Huergo; Plaza Mayor, de Marcos M. Merino, y MCA, la llucha eterna, de Alejandro Nafría.

Además, este miércoles se celebrará la primera edición de El Principitch d'Asturies, una sesión de pitching - presentación oral breve y de alto impacto para dar a conocer una idea o un proyecto- en la que participarán cinco proyectos en distintas fases de desarrollo: el cortometraje Benigno, de Luis Iglesias Rodríguez; el largo Los nueve baños de septiembre, cuyos guionistas son Alberto Rodríguez de la Fuente y Estefanía Salyers Naharro; Pasar el agua, un largometraje de Irene Menéndez Palomino; el largo Timidez botánica, de Mónica Arnanz; y Turtle Blues, un largometraje dirigido por Asur Fuente.

Los representantes de los cinco proyectos seleccionados tendrán la oportunidad de presentar su labor ante potenciales productores, financiadores, distribuidores o programadores asistentes a Mafiz.

Por la tarde, tras el encuentro profesional Cine d'Asturies entre la delegación asturiana y profesionales, empresas e instituciones sectoriales de toda España, un jurado elegirá dos proyectos que recibirán hasta 1.500 euros cada uno.

CORTOMETRAJES

El sector audiovisual asturiano también estará presente en las secciones propias del Festival de Málaga. Así, el cortometraje de Inés G. Aparicio La diva, mi abuela y yo, que distribuye Laboral Cinemateca, se proyectará en la Sección Oficial Cortometrajes Animazine. Este trabajo, premiado en el Festival Internacional de Cinema de Reus Memorimage y en Aguilar de Campoo, entrelaza la animación con el documental.

Además, la cuarta edición del Málaga Short Corner, el espacio de Mafiz habilitado para la promoción y distribución de los cortometrajes más recientes y relevantes, incluye la proyección de Cases, de Jandro Llaneza, y Tolos fueos el fueu, de Diego Flórez, que forman parte del catálogo de distribución Laboral Cinemateca Cortos. También podrá verse el trabajo La soterraña, del cineasta asturiano Alejandro Llaneza, que ha contado con financiación del Gobierno del Principado.

También en este marco, se fallará la primera edición del Premio Talento RTVE de Málaga/Málaga Short Corner al mejor proyecto de cortometraje, dotado con 15.000 euros. El trabajo Un golpe de amor, dirigido por Ana García Sierra y también financiado por el Ejecutivo autonómico, ha sido uno de los cinco seleccionados para aspirar a este galardón.

Asimismo, la Asturias Paraíso Natural Film Commission estará presente en Málaga con labores de promoción de los recursos del Principado.