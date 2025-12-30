Archivo - Cultura invierte más de 136.00 euros en la recuperación de dos espacios emblemáticos de Laviana y Vegadeo. - PRINCIPADO - Archivo

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte financiará la rehabilitación de dos espacios de especial valor patrimonial: el quiosco de la música de Vegadeo y la fachada del Cine Maxi de Pola de Laviana.

Estas inversiones, cuyo importe total asciende a 136.393 euros como recogen los convenios ya suscritos entre los municipios y el Principado, suponen un paso importante para garantizar la conservación de elementos que tienen alto valor social, histórico y cultural.

En Pola de Laviana, Cultura contribuirá a la rehabilitación de la fachada del Cine Maxi, un edificio emblemático que ha sido testigo de la vida de la comunidad durante más de medio siglo. El cine abrió sus puertas en la década de los años cuarenta del siglo XX, con una oferta pionera para la época y un moderno equipo de proyección.

Durante décadas, fue punto de encuentro para vecinos y vecinas del valle, hasta que cerró definitivamente en 1998. La restauración de su fachada, incluida en el Catálogo Urbanístico de Laviana con nivel de protección integral, cuenta con una dotación de 83.274 euros del Principado. Esta actuación tiene como objetivo, además de preservar su estructura arquitectónica, garantizar su continuidad como un referente cultural en la zona.

La consejería encargó en 2025 la redacción de un estudio técnico para el equipamiento y tiene prevista una cuantía de 50.00 euros en el presupuesto de 2026 para seguir trabajando en el proyecto de rehabilitación del cine, en colaboración con el Ayuntamiento de Laviana.

Por otro lado, en Vegadeo, Cultura financiará la restauración del quiosco de la música en el parque de Medal, una estructura que data del último tercio del siglo XIX. El edificio, financiado por emigrantes de ultramar, supone un hito dentro del nuevo eje urbanístico de la localidad y se levanta como testimonio arquitectónico de la época. La inversión, en este caso, asciende a 53.119 euros.

Con estas actuaciones, Cultura contribuye decididamente a la protección del patrimonio asturiano a través de la colaboración institucional con las entidades locales para conseguir la recuperación de espacios emblemáticos que forman parte de la vida cultural y social de los dos concejos.