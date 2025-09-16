Cultura organiza en Llanes un foro sobre el potencial del deporte en entornos naturales como motor económico

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte organiza el próximo jueves, 18 de septiembre, en la Casa de Cultura de Llanes, un foro en el que se analizará el potencial de las actividades deportivas en entornos naturales como motor de desarrollo económico y turístico en el oriente de Asturias.

El encuentro forma parte de la programación de ADN Asturies, Deporte y Naturaleza, la iniciativa que respalda la designación del Principado como Región Europea del Deporte 2025.

La jornada, titulada 'Deporte y naturaleza: claves para el desarrollo sostenible en el oriente de Asturias', reunirá a representantes institucionales, profesionales del sector deportivo y emprendedores vinculados al turismo activo.

El programa incluye dos mesas redondas en las que participarán alcaldes, concejales, gestores deportivos y organizadores de eventos de referencia, como la Travesera. Además, se celebrará una actividad práctica gratuita de paddle surf en la ría de Niembru, abierta al público mediante inscripción.

La jornada busca poner en común el aprendizaje de las últimas décadas en el oriente como destino estratégico para el turismo deportivo, aprovechando sus recursos naturales terrestres y acuáticos. Entre los objetivos del foro destacan la promoción de buenas prácticas, el impulso de alianzas público-privadas y la creación de nuevas oportunidades económicas en el territorio, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.