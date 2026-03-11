Cultura refuerza en el Festival de Málaga la proyección internacional del sector audiovisual asturiano con 21 proyectos. - PRINCIPADO.

OVIEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, encabezó en Málaga la entrega de los impulsos económicos de la primera edición del Principitch d'Asturies, una iniciativa del Gobierno del Principado para promover nuevos proyectos audiovisuales, asturianos y presentó un catálogo con 21 trabajos seleccionados para reforzar la promoción internacional del sector.

'Benigno', del cineasta Luis Iglesias Rodríguez, y Timidez botánica, de la directora Mónica Arnanz, resultaron ganadores y cada uno recibirá 1.500 euros para contribuir a su desarrollo.

La entrega se enmarcó en el encuentro profesional Cine d'Asturies, una sesión de trabajo colaborativo (networking) organizada por la consejería que reunió a la delegación asturiana con profesionales, empresas e instituciones del sector audiovisual nacional e internacional presentes en el área de industria del Festival de Málaga, Mafiz.

La delegación regional, encabezada por la consejera, está integrada por 34 profesionales y empresas del sector audiovisual, a quienes el Principado faciloitó la asistencia a esta cita estratégica para la difusión internacional del cine español.

Por segundo año consecutivo, el Principado participa en la zona de industria del festival con un estand propio bajo la marca Cine d'Asturies, ubicado en el Industry Club del Spanish Screenings Content, la principal plataforma de promoción internacional del audiovisual español.

En este espacio, la consejería presenta, además, un catálogo con 21 proyectos asturianos financiados en 2025, que buscan alianzas con productores, distribuidores, agentes de ventas y programadores internacionales para avanzar en sus procesos de financiación y desarrollo.

El jurado ha destacado Benigno, escrito y dirigido por el cineasta mierense Luis Iglesias Rodríguez, como ejemplo de "una historia sencilla" que combina "el interés oculto por observar a otras personas en su cotidianeidad" con "la facilidad con la que se puede caer en los prejuicios", todo ello unido a "una aproximación sensible a la integración de un duelo en la vida cotidiana".

Benigno, primer corto de ficción de su autor, obtuvo previamente el Premio al Mejor Proyecto en la tercera edición del laboratorio de creación cinematográfica FilmLAB LaC6, financiado por la Consejería de Cultura. La historia sigue a su protagonista, que acude cada día al mismo rincón de un río de su localidad, convertido en su santuario tras una pérdida reciente. Con la llegada del verano, una familia comienza a bañarse allí y él siente la necesidad de vigilarlos.

El jurado seleccionó también 'Timidez botánica', de Mónica Arnanz, "un relato que encuentra su fuerza en los pequeños gestos, con una mirada delicada hacia la infancia, el duelo y la pertenencia, y por la relación íntima que establece entre el espacio, el tiempo y la amistad".