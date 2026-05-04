Cultura reivindica la figura de Teresa Cónsul en la 47ª Selmana de les Lletres Asturianes

Presentación de la 47ª Selmana de les Lletres Asturianes en el Teatro Prendes de Candás. - PRINCIPADO

OVIEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha presentado este lunes la 47ª edición de la Selmana de les Lletres Asturianes, una cita que este año estará dedicada al teatro costumbrista asturiano y que servirá para reivindicar la figura "singular" de la religiosa y dramaturga del siglo XVIII, Teresa Cónsul.

En declaraciones a los medios durante el acto de presentación en Candás, Gutiérrez ha destacado que esta edición busca reconocer la diversidad de autores y géneros que se trabajan en lengua asturiana. En este sentido, ha subrayado el protagonismo del teatro costumbrista, una disciplina que, según ha adelantado la consejera, está "a punto" de ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC) mediante un decreto de inminente aprobación.

Uno de los pilares de esta Selmana de les Lletres será la puesta en valor de Teresa Cónsul, monja del convento de Santa María de la Vega, en Oviedo. Gutiérrez ha calificado de "verdadero descubrimiento" los resultados de la investigación realizada sobre su figura, que ha permitido recopilar su obra y situarla en contexto no solo a nivel autonómico, sino también estatal.

"Resulta un descubrimiento por lo que significa de singular la voz de esta mujer", ha señalado la consejera, quien ha puesto el foco en la excepcionalidad de encontrar a una religiosa dedicada a las artes escénicas en el siglo XVIII y haciéndolo, además, en lengua asturiana.

Para la titular de Cultura, profundizar en el conocimiento histórico de esta autora permite situarla "a la par de otras figuras muy relevantes" de la literatura asturiana, citando como ejemplos a Xosefa de Xovellanos o Enriqueta González Rubín. Con este hallazgo, la 47ª Selmana de les Lletres busca visibilizar el papel de las mujeres en las artes escénicas en periodos donde su presencia era apenas perceptible.