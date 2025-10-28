Cultura retoma las obras de la cúpula de la iglesia de Laboral

Archivo - Antigua Universidad de la Laboral, en Gijón, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha informado este martes del inicio, esta misma semana, de los trabajos de intervención en la cúpula de la iglesia de Laboral Ciudad de la Cultura, con los que se da continuidad al proceso de restauración iniciado en 2023 y financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

Gutiérrez, a preguntas del diputado del PP José Luis Costillas en una comisión parlamentaria, ha dicho que esta nueva intervención permitirá corregir las patologías detectadas en las pinturas murales tras la obra anterior y garantizar la estanqueidad completa de la estructura.

Los trabajos se desarrollarán en el interior del templo, bajo la supervisión de personal técnico de la Dirección General de Patrimonio Cultural, y se prolongarán durante varias semanas.

Las labores comenzaron este lunes día 27 de octubre, con la descarga y protección del espacio interior, el transporte de materiales y la instalación de la plataforma elevadora necesaria para los trabajos en altura. A partir de mañana, se procederá al desarrollo completo de la intervención.

"Esta actuación se enmarca en el compromiso del Gobierno de Asturias con la conservación y puesta en valor de La Laboral, un conjunto monumental único en España que aspira al reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Unesco", ha explicado la consejera.

COLECCIÓN

Durante la misma comparecencia en el parlamento, Vanessa Gutiérrez ha indicado, a preguntas de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, que su departamento ha decidido ampliar el plazo de información pública del expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la colección artística de la antigua Caja de Ahorros de Asturias (Cajastur).

Esta decisión responde a las peticiones de diversas entidades e instituciones culturales, que demandaban un periodo más amplio para la presentación de alegaciones e informes.

Cuando finalice ese segundo plazo, la Dirección General de Patrimonio Cultural analizará todas las aportaciones recibidas antes de elevar el expediente al Consejo del Patrimonio Cultural para su revisión final.

El procedimiento, iniciado en junio de 2023, ha permitido identificar más de un millar de obras pertenecientes a la antigua entidad, según el Principado. También ha recabado informes favorables del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Real Academia de la Historia.