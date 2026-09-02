Cultura rinde homenaje a Fernando Morán, artífice del proyecto de conservación del Parque de la Prehistoria de Teverga

Homenaje a Fernando Morán - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha participado este miércoles en el homenaje a Fernando Morán, principal impulsor del proyecto de conservación de animales del Parque de la Prehistoria de Teverga y antiguo director del Centro de Conservación del Bisonte Europeo en España.

La consejera ha acompañado a familiares y amigos de Morán durante el acto celebrado en el equipamiento, en el que se ha descubierto un panel que recuerda su trayectoria y su estrecha vinculación con el centro.

El reconocimiento pone en valor la relación entre el veterinario avilesino y el equipamiento, que se prolongó durante más de una década. Desde 2014 y hasta su fallecimiento, a finales de 2025, Morán se ocupó de alimentar y cuidar a los animales, de su vigilancia médica y del mantenimiento de los cercados. Conocido como el "veterinario de los bisontes", por su especialización en esta especie, participó, además, en la reintroducción de más de 150 ejemplares en España y Portugal.

Su trabajo fue clave para poner en marcha y desarrollar el cercado del Parque, concebido para contribuir a la conservación, recuperación e integración de especies en peligro de extinción o en proceso de recuperación. Este espacio permite, además, acercarse a especies que ya formaban parte del paisaje y de las representaciones de nuestros antepasados en la Prehistoria. Actualmente alberga bisontes europeos, caballos przewalski y tarpanes, uros, ciervos y gamos.

Tras el homenaje, Gutiérrez ha recorrido las instalaciones para conocer las actuaciones realizadas en los últimos meses para modernizar los recursos audiovisuales y digitales del espacio. El proyecto, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha permitido renovar contenidos y sistemas utilizados durante la visita.

Entre las mejoras figura la instalación en la Cueva de Cuevas de un nuevo sistema de proyección, que permite observar con mayor detalle las siluetas de los motivos de arte rupestre presentes en las reproducciones de Tito Bustillo, Niaux y Candamo. En la Galería se ha incorporado también una pantalla de gran tamaño con contenidos interactivos sobre los modos de vida en la Prehistoria y se han sustituido reproductores, proyectores y otras pantallas para mejorar la calidad de imagen, sonido y resolución.

La actuación se completa con un nuevo sistema de conteo automático de visitantes en los espacios exteriores y con la incorporación de dos reproducciones de homo sapiens a la Galería. Estas piezas permiten mostrar la técnica de iluminación mediante lámparas de tuétano y dar mayor presencia a la reproducción del techo de Altamira. También se han acometido mejoras en el cercado de animales, entre ellas el refuerzo de su cierre.

Con estas actuaciones, el Parque de la Prehistoria de Teverga continúa con la actualización de sus recursos de divulgación y mejora la experiencia de las personas visitantes sin perder el carácter singular de este equipamiento, que combina patrimonio, conocimiento y conservación.