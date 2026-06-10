Cultura se suma a las Jornadas Europeas de Arqueología con una actividad en el castro de Coaña

Castro de Coaña - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte participará este sábado en las Jornadas Europeas de Arqueología (JEA) con una propuesta que convertirá el castro de Coaña-El Castriyón en un singular observatorio arqueológico y astronómico.

La actividad, organizada en colaboración con el Ministerio de Cultura, permitirá acercarse a la forma en la que las comunidades interpretaban el territorio y organizaban su vida hace más de 2.000 años, a partir de la observación del paisaje y de los ciclos solares. El enclave acogerá la iniciativa este 13 de junio, entre las 20.30 y las 23.00 horas.

Las Jornadas Europeas de Arqueología pretenden acercar a la ciudadanía el trabajo arqueológico, favorecer el conocimiento del patrimonio histórico y poner en valor los yacimientos, investigaciones y proyectos que ayudan a comprender las sociedades del pasado. En este contexto, Cultura incorpora a la programación esta actividad, que pone el foco en uno de los enclaves arqueológicos más relevantes de Asturias y del noroeste peninsular.

Bajo el título El paisaje astronómico del yacimiento de castro de Coaña-El Castriyón, la iniciativa combina arqueología, paisaje y astronomía para descubrir cómo las comunidades castreñas construían su relación con el entorno. La jornada permitirá interpretar el territorio desde la perspectiva de quienes lo habitaron, comprender la importancia de los fenómenos astronómicos en su vida cotidiana, las labores productivas y los rituales. La experiencia culminará con una observación astronómica al atardecer en el propio yacimiento.