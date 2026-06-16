Cultura valora incrementar las subvenciones para residencias artísticas en Asturias

Archivo - El Palacio. Residencias Artísticas y Acción Cultural (Gijón). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha asegurado este martes que el Principado está valorando incrementar los recursos para las residencias artísticas del Centro de Recursos Escénicos de la Laboral. "Hay que valorar su subida, es indiscutible", ha dicho ante la pregunta de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé sobre este asunto.

En sede parlamentaria, la consejera ha explicado que está sobre la mesa esta opción, ya que la partida que se destina, de 48.000 euros anuales, lleva sin actualizarse más de diez años. Sin embargo, ha reivindicado una visión "más global" del Centro de Recursos Escénicos de la Laboral, que está recibiendo inversiones en materia de infraestructuras, mejoras "continuas" en recursos materiales o la adquisición de más material para uso de las compañías que desarrollan en Gijón sus residencias.

La diputada Covadonga Tomé ha pedido el incremento de la cuantía para las residencias artísticas, así como dar estabilidad a los proyectos producidos en Asturias, algo que podría fortalecer la futura Red Teatros y Auditorios del Principado de Asturias. Sobre esta red, la consejera ha asegurado que ya se están dando los pasos necesarios para su implementación.

EL PRINCIPADO PONDRÁ EN MARCHA UN GRUPO DE TRABAJO PARA PONER

Por otra parte, y ante una pregunta del diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro), la consejera ha avanzado que se creará un grupo de trabajo con la familia del cronista Joaquín Manzanares para integrar a los fondos autonómicos el patrimonio del 'Tabularium Artis Asturiensis'.

Vanessa Gutiérrez ha explicado que Manzanares investigó más de 800 parroquias y acumuló un "volumen ingente" de información documental, gráfica y arqueológica que resultó en la formación de un archivo de "enorme magnitud". El actual Ejecutivo autonómico, ha agregado la consejera, se reunión con la familia Manzanares para ver cómo integrar esa colección al patrimonio público. Para ello se creará un grupo de trabajo ante el "interés" manifestado "por ambas partes".