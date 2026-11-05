"Se cumple un sueño para mí", destaca Gazir del evento Red Bull, en el que se batirá en 200 batallas en Gijón

1131176.1.260.149.20261105112629 El concejal de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón (izda), presenta, en el Consistorio gijonés, el evento Red Bull 'Gazir contra todos', junto al rapero asturiano. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, ha presentado este jueves el evento Red Bull 'Gazir contra todos', que tendrá lugar en la iglesia de Laboral Ciudad de la Cultura este próximo sábado, a partir de las 11.00 horas.

"Estamos hablando de un número uno, de un genio y de un talento", ha resaltado González-Palacios sobre Gazir --Gabriel Sánchez Poyal--, que ha estado presente en la rueda de prensa ofrecida en el Consistorio gijonés.

Ha incidido, de manera especial, en el origen asturiano del artista y ha bromeado con que, además, es del Sporting de Gijón. Al tiempo, ha recordado que no es la primera vez que Gijón acoge un evento Red Bull, así como distintas exhibiciones, la última la del hombre pájaro "que causó maravillas ante 300.000 espectadores", ha destacado.

Sobre el evento de este sábado, ha explicado que Gazir se va a enfrentar a 250 personas. "El reto es tremendamente complicado, pero solo gente de la calidad y del talento de Gazir lo puede hacer posible", ha afirmado.

"Se cumple un sueño para mí", ha confesado, por su parte, Gazir, sobre la participación en este evento. Natural de Muros del Nalón, ha señalado que empezó en el freestyle viajando en autobuses, "que no eran tan largos pero a mí se me hacían eternos", según él, a Avilés, Gijón y Oviedo.

Ya cuando sintió que estaba listo para empezar a despuntar había veces que iba muy lejos, como Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana, hasta que dio el salto a Latinoamérica, donde reside, y ahora con este proyecto de Red Bull, que lleva años teniendo en mente.

"Es una de las cosas más grandes que he hecho nunca", ha reconocido el rapero, quien ha explicado que está consiguiendo que toda la gente yo solía viajar y visitar a sus casas y a sus lugares ahora van a venir todos ellos a Gijón.

"Creo que es súper especial para nuestra disciplina porque va a juntar a los mejores de toda la historia", ha remarcado, a lo que ha agregado que también es muy especial "para Red Bull, para Gijón y para mí en concreto".

Por todo ello, ha mostrado su deseo de que toda la gente que acuda o participe "lo disfrute mucho", ha indicado Gazir, que ha recordado que en 2018, estaba entre el público para ver el evento de Red Bull en el festival gijonés Metrópoli.

"Todavía ni había competido en Red Bull ni nada, pero como ya de repente veía que venía un evento así de grande a Gijón, hice lo que fuera para ir", ha relatado.

Ha mostrado, también, su interés por seguir colaborando en muchas otras actividades con Red Bull y ha incidido en que el que ahora él ponga su granito de arena para que un evento de "esta magnitud" venga aquí, le llena de orgullo.

Gazir ha desead que llegue pronto este sábado "e intentar esta locura que al final son 200 batallas, son 12 horas, es un maratón". Ha apuntado, unido a ello, que el entrenamiento ha sido "muy intenso, muy bueno". Al tiempo, ha confiado en que todo el que vaya lo pueda disfrutar.

En cuanto al evento en sí, la apertura de puertas será a las 10.00 horas, siendo el comienzo a las 11.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El artista ha aclarado que son 200 batallas, pero rivales van a ser 250, porque 50 de estas batallas son dos contra uno, "por si fuera poco", ha apostillado.

Ha explicado, también, que Red Bull ha contactado directamente a 150 de estos rivales, que son desde campeones mundiales y campeones de España hasta gente que está en el circuito profesional y que ya han participado en Red Bull, es decir, que ya han estado en escenarios así, para que sea cada batalla "un reto real".

Ha insistido, en este caso, en que no se quiere que sea simplemente hacer 200 batallas con gente que es la primera batalla de su vida, sino que en cada uno de los enfrentamientos que va a tener tenga que estar "muy activo y mantenerme de verdad bien para poder ganar".

Al margen de ello, hay 100 cupos para que la gente que quisiera se pudiera inscribir enviando desde la aplicación de Red Bull su vídeo, también para darles espacio a gente nueva que hay por toda España y por toda Latinoamérica también.

Ha destacado, a este respecto, que hay mucha gente joven con talento y se ha mostrado seguro de que a este evento van a venir con muchas ganas y con ganas de ganarle a él. "Intentaré que lo hagan muy bien, pero que no puedan ganar", ha matizado.

Respecto a cómo se decide quién gana, ha apuntado que hay batallas donde todo está más igualado y entran criterios más subjetivos de lo que me gusta más o como suena este en cuanto a musicalidad o si me ha parecido más ingeniosa esta rima o me ha sorprendido más su puesta en escena.

Dicho esto, ha señalado que, en general, las batallas que no están tan parejas, por lo que no hay por qué ser tan experto en la materia para decir quien es el ganador. "Al final, es como un poquito esa discusión donde uno termina convenciéndote más que otro", ha recalcado, antes de añadir que a veces puedes conseguir el argumento que te da la razón, puedes sonar mejor que el otro, puedes ser más ingenioso o más divertido, por ejemplo. "Entonces, bueno, es quitarle la razón al otro más o menos", ha simplificado.

Gazir, que se ha atrevido a improvisar un rap sobre Gijón, ha indicado que una batalla normal puede durar entre cuatro y diez minutos y para un evento al uso haces como máximo 4 batallas.

No obstante, en el de este sábado, al ser 200, serán de dos minutos cada batalla, quitando las que son con campeones mundiales o de otros países, que van a ser más largas. De ahí que la duración vaya a ser de unas 12 horas.

Sobre la participación de más asturianos, ha indicado que mínimo hay cinco o seis, que es gente que ya había participado en alguna otra edición de Red Bull, aunque ha opinado que habrá seguramente algunos más entre los que se inscribieron en Red Bull para participar.