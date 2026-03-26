El Cupón Diario de la ONCE reparte en Gijón un total de 175.000 euros

Archivo - Anunció del Cupón Diario de la ONCE. - WEB ONCE - Archivo

GIJÓN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de este pasado miércoles del Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Gijón un total 175.000 euros, en cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Según una nota de prensa de la ONCE, ha sido su vendedor José Manuel Barrera Tuya quien ha llevado la suerte al municipio gijonés, desde su punto de venta situado en la calle Luciano Castañón, donde la iglesia de los Capuchinos.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.