El Cupón de la ONCE reparte 175.000 euros en Oviedo

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OVIEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Oviedo 175.000 euros, en cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del jueves, 7 de mayo. Alejandro Cheda Cervera es el vendedor de la ONCE que ha llevado la suerte a Oviedo con estos 175.000 euros que ha repartido desde sus puntos de venta en la calle Uría y en el Centro Comercial Salesas.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.