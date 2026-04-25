El Cuponazo de la ONCE deja 6,1 millones en Oviedo: un vendedor que lleva cuatro días trabajando reparte la suerte

El repartidor de la ONCE Efrén Rodríguez, en Oviedo - ONCE

OVIEDO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cuponazo de la ONCE ha repartido en Oviedo 6.120.000 euros, en cuatro cupones, uno de ellos agraciado con los seis millones del premio mayor, y tres cupones más, premiados con 40.000 euros cada uno en el sorteo del viernes, 24 de abril.

Efrén Rodríguez Cano es el vendedor de la ONCE que ha llevado la suerte a Oviedo, con estos 6.120.000 euros que ha repartido desde su punto de venta, cuatro días después de comenzar a trabajar como vendedor según ha informado la ONCE en nota de prensa este sábado.

El Principado ha sido agraciado doblemente en el sorteo del viernes, ya que en el concejo de Parres el vendedor de la ONCE Gonzalo Andrés Mutis Ausensi ha repartido 400.000 euros en 10 cupones.

En la sierra jiennense, en la localidad de Segura de la Sierra, José Luis Mondéjar ha repartido otros 400.000 euros. El sorteo del Cuponazo del viernes ha dejado 80.000 euros en La Línea de la Concepción (Cádiz) con dos cupones premiados vendidos por María Teresa Seijas Márquez y María Isabel Cueto Marín; y 40.000 euros con un cupón premiado en Utrera (Sevilla), que ha vendido Joaquín Anaya Medina.

La provincia de Toledo ha recibido 800.000 euros de este Cuponazo. De ellos, 400.000 han ido a Illescas, donde el vendedor Raúl Díaz Roncero ha vendido 10 cupones premiados. Los otros 400.000 euros se han repartido en Toledo capital, gracias a Gerardo Huecas González.

En Madrid, la vendedora de la ONCE Altea Mayoral Ceballos ha repartido 400.000 euros entre 10 personas de su clientela habitual. La Comunidad Valenciana ha recibido 440.000 euros de este sorteo. En La Pobla de Farnals, en Valencia, se han repartido 400.000 euros, de manos de Francisco José Carabaca Cabo, que ha vendido 10 cupones premiados. Y en la alicantina localidad de Algueña, Juan Carlos Lifante Martínez ha dado un premio de 40.000 euros.

La localidad tarraconense de Roda de Bará ha recibido 80.000 euros en dos cupones vendidos por Marc Galofre Claramunt. Finalmente, en Santiago de Compostela, el Cuponazo ha dejado un premio de 40.000 euros de manos de la vendedora de la ONCE María del Pilar Mosquera Paz.

En total, el Cuponazo de la ONCE del viernes, 24 de abril ha repartido 8.800.000 euros entre localidades de siete Comunidades Autónomas.