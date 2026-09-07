El Cuponazo de la ONCE reparte 2,68 millones de euros en el Aeropuerto de Asturias

Violeta García Gómez, vendedora ONCE que ha repartido premios. - ONCE

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 2.680.000 euros en el Aeropuerto de Asturias, correspondientes a 67 cupones premiados con 40.000 euros cada uno en el sorteo del viernes 4 de septiembre. Los premios se han repartido entre trabajadores del aeropuerto, empleados de un hotel anexo y algún viajero.

Además, en Carreño se ha repartido otro premio de 40.000 euros. En total, el Cuponazo del viernes 4 de septiembre ha distribuido 4.160.000 euros entre localidades de cinco comunidades autónomas.

La vendedora de la ONCE Violeta García Gómez ha sido la encargada de distribuir los 67 cupones premiados en el Aeropuerto de Asturias. "Estoy encantada porque es el número que está más compartido entre el personal del aeropuerto, todos son clientes habituales y maravillosos".

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio de seis millones de euros a las cinco cifras y serie, además de 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Con el modelo "por los lados puedes ser ganador", también reparte premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.