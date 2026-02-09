La Curtidora acogerá el viernes el primer taller del nuevo ciclo Acelera PYME sobre Inteligencia Artificial

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa; del director general de CTIC, Pablo Coca; y Jorge Enríquez, de FADE. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AVILÉS 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Acelera PYME de FADE inicia este viernes, 13 de febrero, un nuevo ciclo de talleres dedicado a la aplicación práctica de la Inteligencia Artificial (IA) en las empresas. El primero de ellos, titulado 'Descubre Copilot. La IA de Microsoft para la productividad empresarial', se celebrará en La Curtidora entre las 10.00 y las 11.30 horas y correrá a cargo de CTIC.

El objetivo de este programa, compuesto por cinco sesiones, es acercar a las pymes herramientas de IA básicas que les ayuden a mejorar su gestión y competitividad. En la edición anterior participaron cerca de 500 asistentes, una cifra que la organización confía en superar este año ante el creciente interés del tejido empresarial por estas tecnologías.

Durante el taller se analizará cómo Microsoft Copilot puede convertirse en un aliado estratégico para mejorar la productividad, optimizar procesos y apoyar la toma de decisiones. El contenido incluirá una comparativa entre las versiones Free y Pro, sus capacidades, limitaciones y casos de uso reales.

La presentación del ciclo ha contado con la participación del concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, el director de Transformación de FADE, Jorge Enríquez, y el director general de CTIC, Pablo Coca. Campa ha destacado el compromiso del Ayuntamiento de Avilés con el apoyo a las pequeñas empresas locales, mientras que Coca subrayó que "el uso de la IA generativa ya no será opcional, sino una condición necesaria para competir".

El ciclo continuará con cuatro nuevas citas, siempre en La Curtidora y los segundos jueves de cada mes, de marzo a junio: 'Crea tu plan de marketing con ayuda de la IA' (12 de marzo), 'Descubre Gemini. La IA de Google para la productividad empresarial' (16 de abril), 'Mejora el posicionamiento SEO de tu web con ayuda de la IA' (14 de mayo) y 'Imágenes, vídeos... contenido multimedia fácil con la ayuda de la IA' (11 de junio). Todas las sesiones permitirán la participación tanto presencial como online.