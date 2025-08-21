La Curtidora aprueba su presupuesto 2026 con un crecimiento del 6,7%

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo La Curtidora, S.A., presidido por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha aprobado este jueves el Plan Provisional de Ingresos y Gastos para 2026, que asciende a 678.245 euros.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, a pesar de mantener invariables los precios desde 2015, el presupuesto para 2026 refleja un incremento de ingresos del 6,7% respecto al presupuesto consolidado de 2024.

Han explicado que eso es posible gracias al alto nivel de ocupación de sus instalaciones: a 30 de junio de este año el 87,99% del espacio disponible estaba ocupado (el 82,71% en oficinas y el 100% en naves).

Desde su apertura ininterrumpida las 24 horas, todos los días, desde 1995, La Curtidora ha sido el punto de partida de 374 nuevas empresas, con una tasa de supervivencia del 77,12% a los cinco años, y ha facilitado la implantación de 154 empresas procedentes de otros municipios de España.