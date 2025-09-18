Daniel Ripa pide a los asturianos que presionen para acabar con el peaje del Huerna

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El que fuera diputado de Podemos e impulsor en 2021 la denuncia ante la Comisión Europea que dio origen al procedimiento de infracción contra el Gobierno por la prórroga del peaje del Huerna, Daniel Ripa, ha trasladado este jueves un mensaje de "calma" a los asturianos porque "el procedimiento se va a ganar" y ha pedido a los ciudadanos que presionen para que se haga cuanto antes.

"Se va a ganar en unos días si cambia esa posición el Gobierno central, o se va a ganar en uno o dos años, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbe jurídicamente cualquier argumento, como ha tumbado la Comisión Europea, y haga lo mismo que ya hizo en Italia, que es declarar ilegal el peaje de Huerna".

Ripa ha indicado que la primera valoración tras la respuesta del Gobierno central a la UE avalando el peaje "evidentemente, es de decepción y de tristeza", porque el Ejecutivo "pierde una oportunidad de posicionarse del lado del que toda la ciudadanía asturiana está".

"Tenemos la seguridad y la convicción, y todos los asturianos la tienen que tener, que en unas semanas o en unos meses, ese peaje se va a suprimir. Con lo cual, somos muy optimistas ante eso. Y también somos optimistas porque cada vez somos más. Ayer conocíamos también la posición del Gobierno asturiano, que cuatro años después de que presentásemos esta denuncia ante la Comisión Europea, decide por fin sumarse y apoyarla", dijo Ripa.

En este sentido se ha mostrado confiado en que también el Gobierno central va a cambiar su postura porque "el PSOE afortunadamente cambia su posición en base a las protestas y a la fuerza social que percibe en cada asunto", por lo que tienen que hacer los asturianos es movilizarse y presionar. "Esa es la solución que va a llevar a que el PSOE cambie la posición", dijo.

Ante esta situación, Daniel Ripa presentó este jueves en el registro de Delegación de Gobierno la ptetición de una revisión de oficio al Gobierno de España para que el Consejo de Ministros que en base a la jurisprudencia de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, revierta la decisión que tomó el Gobierno de José María Aznar.

Además hace un llamamiento para que el próximo 18 de octubre, cuando se cumplen cuatro años de la prórroga ilegal del peaje los asturianos se manifiesten ante la Delegación de Gobierno.