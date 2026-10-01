David Acera lleva este viernes sus cuentos a Avilés y Corvera con dos propuestas para distintos públicos - DAVID ACERA

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

David Acera ofrece este viernes dos propuestas de narración oral en Avilés y Corvera, con una sesión para público adulto en el nuevo espacio cultural El Ñeru Verde y un cuentacuentos familiar dentro de la programación de la Noche Blanca de Corvera.

La primera cita será a las 19.00 horas en El Ñeru Verde, en la calle del Marqués, 19, donde presentará 'Desnortado', un espectáculo de narración oral escénica con humor y reflexión dirigido al público adulto, aunque abierto, en palabras del propio narrador, a personas "de 14 a 114 años". La entrada será gratuita.

Posteriormente, a las 20.30 horas, Acera participará en la Noche Blanca de Corvera con una sesión de cuentos para público familiar e infantil a partir de cinco años en Anagraf, en Las Vegas. La propuesta estará centrada en historias, humor, imaginación y participación.

Las dos actividades muestran dos vertientes del trabajo del narrador, con una propuesta para público adulto en Avilés y otra de carácter familiar en Corvera, dentro de una jornada que llevará distintas actividades culturales a varios espacios del concejo.