A debate el borrador de la Ordenanza de Bienestar Animal, que obliga a poner chip a perros, gatos y hurones

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, preside la reunión del Consejo Sectorial de Protección y Bienestar Animal de Gijón. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha comunicado que el Consejo Sectorial de Protección y Bienestar Animal ha iniciado este miércoles el debate sobre el borrador de la nueva Ordenanza de Bienestar Animal, un texto elaborado por los técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad con el objetivo de actualizar y mejorar de manera significativa la normativa vigente.

Durante la sesión, el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha recordado que el documento presentado es un borrador que ha servido como base para iniciar los trabajos y que ha estado sometido a consulta pública, en la que se han recibido 611 aportaciones de ciudadanos particulares a través de la plataforma habilitada a este respecto, y otras 90 se habían remitido de manera directa a la Concejalía".

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, a partir de estas aportaciones y del debate celebrado en este día, se elaborará una nueva redacción del texto que será presentada en una próxima reunión del Consejo Sectorial el 12 de marzo.

Con esa sesión se dará por concluida la fase de participación ciudadana y asociativa antes de iniciar la tramitación formal y reglada del proyecto de Ordenanza.

Pintueles ha destacado que quieren que la nueva regulación suponga un avance "hacia una ciudad más responsable y respetuosa con los animales, mejorando también la convivencia ciudadana".

El borrador amplía de manera importante el enfoque tradicional de la normativa municipal. Mientras que la ordenanza anterior se centraba exclusivamente en los animales de compañía, el nuevo texto adopta una visión más amplia de bienestar animal, alineada con la Ley 7/2023, y establece con claridad cuáles son las competencias municipales, evitando solapamientos con otras normativas de ámbito autonómico o estatal.

Asimismo, la definición de animales de compañía se actualiza y amplía, incluyendo no solo perros y gatos, sino también hurones y determinados animales silvestres en cautividad -como cobayas, hámster, conejos domesticados, aves comunes de cría y peces de acuario estándar- siempre que no sean especies invasoras o protegidas.

"La nueva ordenanza refuerza las obligaciones de las personas propietarias, estableciendo límites claros sobre el número de animales que pueden mantenerse en un domicilio, la obligatoriedad del microchip para perros, gatos y hurones, y la esterilización obligatoria de todos los gatos", ha apuntado.

Asimismo, regula con mayor precisión las condiciones de bienestar y seguridad tanto en viviendas particulares como en espacios públicos y vehículos, garantizando la protección de los animales y la convivencia vecinal.

En el espacio público se mantiene la obligación de recoger los excrementos, diluir la orina con agua y portar los medios necesarios para ello, estableciendo sanciones claras en caso de incumplimiento.

Una de las principales novedades del borrador es la regulación integral de las colonias felinas mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), con la participación de asociaciones acreditadas y dentro de un marco municipal ordenado.

El texto también actualiza el régimen sancionador para adaptarlo plenamente a la Ley 7/2023, manteniendo la clasificación de infracciones leves, graves y muy graves, ampliando los criterios de graduación -como la intencionalidad, la persistencia, el lucro o el impacto social- y reduciendo el mínimo de las sanciones leves a 60 euros, con máximos que se mantienen en 3.000 euros.

"Con esta nueva regulación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con un modelo de ciudad más responsable, moderna y respetuosa con los animales, en el que el bienestar animal y la convivencia ciudadana avancen de la mano", ha señalado Pintueles.