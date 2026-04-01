Decae la iniciativa para avanzar en el uso del asturiano en la web del Ayuntamiento de Oviedo

Archivo - El concejal del PSOE de Oviedo, Javier Ballina. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha mostrado este miércoles su preocupación por la falta de concreción para avanzar en el uso del asturiano en Oviedo, después de que el PP votara en contra de la proposición para impulsar una versión en asturiano de la web municipal.

La iniciativa, presentada por el concejal Javier Ballina, solicitaba avanzar en el compromiso con la diversidad lingüística y cultural de la ciudad, con el objetivo de que sirva de impulso a las aspiraciones de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

Según ha informado el PSOE en nota de prensa, el texto pedía potenciar el uso del asturiano a nivel institucional centrándose en la 'amabilidá' que ha sido uno de los ejes fundamentales en la presentación realizada ante el jurado que dictaminó que Oviedo haya pasado el corte a la final.

"Creemos que es algo importante, no difícil de aplicar y, sobre todo, coherente con un modelo de ciudad más inclusivo, diverso y coherente con su proyección cultural europea", ha razonado Javier Ballina.

El edil insta al Equipo de Gobierno a "trabajar por una profunda transformación del municipio a través de la cultura, entre otras medidas avanzando en el uso de la lengua asturiana".