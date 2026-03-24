Decae en la Junta General del PP que pedía reducir el IVA a los servicios prestados por las galerías de arte

Votación de la JGPA - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura, Política Llingüística y Deporte de la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este martes una proposición no de ley del PP sobre la reducción del tipo de IVA aplicable a los servicios prestados por las galerías de arte.

El resultado de la votación fue muy ajustado, con ocho votos a favor (los del PP, Vox y el del secretario general de Foro, Adriáon Pumares), ocho en contra (PSOE y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé) y una abstención (la del portavoz de Convocatoria-IU, Xabel Vegas). Tras votar tres veces y persistir el empate, la comisión dio por rechazada la iniciativa.

Fue el diputado del PP, José Luis Costillas, el encargado de defender el texto. Argumentó que se estaba imponiendo una carga fiscal que situaba al sector en desventaja frente a otros países.

Por parte del PSOE ha intervenido el diputado Ricardo Fernández, quien ha recordado que la competencia del IVA es estatal y que este asunto ya se está discutiendo en Las Cortes. Ha dicho que la proposición es un ejercicio de "aprovechamiento cínico" por parte del PP.

En una línea similar se ha pronunciado Covadonta Tomé, que ha justificado su voto en contra señalando que la medida beneficiaría a sobre todo a los intermediarios y no a los artistas.

Por el contrario, el diputado de Vox Javier Jové se mostró a favor de todo lo que suponga bajar impuestos. Añadió que las intenciones de su partido en esa materia son mucho más ambiciosas que las del PP.

También se mostró a favor del "fondo" de la proposición del PP el portavoz de Convocatoria-IU, Xabel Vegas. Ha comentado que es algo que pide el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en contra de la posición de toros ministros, como María Jesús Montero o Carlos Cuerpo, quien "cada vez está más cerca del PP". No obstante, Vegas dijo que se abstendría porque venía un tinte "oportunista" a la iniciativa del PP.