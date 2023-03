"Las decisiones importantes conllevan reflexiones importantes", dice Cuesta (Cs) sobre su integración en la lista el PP

OVIEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde de Oviedo, Ignacio Cuesta (Cs), ha asegurado este lunes que "las decisiones importantes conllevan reflexiones importantes e intensas", en relación a su posible integración en la lista del PP para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.

Cuesta ha atendido a los medios acompañado del alcalde, tras realizar una visita por el Oviedo Antiguo. Preguntado sobre su futuro, el edil de Ciudadanos ha subrayado la "relación magnífica" que tiene con el alcalde, Alfredo Canteli (PP), y ha manifestado su voluntad de "seguir trabajando juntos" en la ciudad. "La decisión no se dilatará más", ha dicho.

Preguntado por los escollos que están dilatando la respuesta al ofrecimiento del PP, Cuesta ha reconocido que la situación de los partidos "influye" pero hay más cuestiones. Respecto a la situación interna de Ciudadanos, ha recordado que la junta directiva dimitió y hace pocos días también lo hizo el presidente de la gestora que se había nombrado para dirigir el partido en Oviedo.

Sí ha dicho Cuesta que "no le consta" que exista un malestar por su posible salto al PP entre la militancia. "Hablo a diario con muchísimos afiliados y simpatizantes y no me trasladan esa impresión", ha dicho.

Canteli, por su parte, ha asegurado que si le ofrece que vaya con él en la lista es porque así lo quiere. "Espero que no tardemos mucho en llegar a la solución que sea, yo quiero que esté en el equipo", ha asegurado. El regidor local se ha mostrado confiado en que finalmente Cuesta acepte el ofrecimiento, y ha subrayado que en estos cuatro años de mandato han trabajado "mucho y bien", también en momentos delicados.