"Lo dejo para otras personas que tengan más tiempo libre", afirma Ángel García sobre la polémica por la carroza de Siero

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, ha afirmado sobre las criticas a la carroza del concejo en el desfile del Día de América que eto es una cuestión "insignificante" y que, por lo tanto, la deja "para otras personas que tengan más tiempo libre".

El pasado día 19, tras que una carroza dedicada a las fiestas de Siero participara en el tradicional desfile del Día de América en Asturias por primera vez, la Sociedad de Festejos emitió un comunicado criticando que esta se construyese en Cantabria. Además, rechazó el uso de carteles propiedad de la Sociedad de Festejos sin pedir permiso y que la carroza incluyera Huevos de Pascua americanos en vez de los tradicionales Gúevos Pintos de Siero.

"Ver como tu propio Ayuntamiento propone una representación donde hay Huevos de Pascua en vez de Güevos Pintos es lamentable, vergonzoso e indecente y más si para dicha barrabasada se gastan aproximadamente lo mismo que dan de subvención a la Sociedad de Festejos de Pola de Siero para la organización de Les Comadres, Güevos Pintos y El Carmín", han indicado.

Este jueves, en declaraciones a los medios, García ha respondido a este comunicado afirmado que "cada vez dedicamos más tiempo a las cosas insignificantes y perdemos de vista lo importante". En ese sentido, ha indicado que el desfile del Día de América en Oviedo es el más importante de Asturias y que el que Siero haya sido protagonista "es lo importante".

"Lo demás, es que no voy a perder un segundo más en estas cosas, tengo tanto que hacer y tan importante que no me queda tiempo para este tipo de cuestiones, lo dejo para otras personas que tengan más tiempo libre", ha afirmado.