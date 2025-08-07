Delegación del Gobierno en Asturias condena el asesinato de una mujer en Badajoz, víctima de violencia de género

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La responsable de coordinación de la Unidad Contra la Violencia hacia la Mujer de la Delegación del Gobierno en Asturias, Marta Rodríguez, ha condenado este viernes el asesinato de una mujer, de 34 años, en Badajoz, destacando que "son ya 24 las mujeres asesinadas en 2025 a manos de su pareja o expareja".

La Delegación del Gobierno en Asturias ha convocato este jueves en Oviedo un minuto de silencio en repulsa por este último asesinato de violencia machista y ha reiterado "su más sentido pésame a los familiares y amistades" de la víctima, al tiempo que ha subrayado que "16 criaturas menores de edad han quedado huérfanas" como consecuencia de estos crímenes machistas.

Rodríguez ha enfatizado que "como sociedad democrática no podemos tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres", señalando que "la violencia machista es una violencia estructural sustentada en la discriminación sexista y el desequilibrio de poder entre mujeres y hombres".

Desde 2003, "son ya 1.318 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género", ha precisado Rodríguez, quien ha recordado que "desde 2013, 65 niños y niñas han sido asesinados por violencia de género contra su madre".

A pesar de los "planteamientos negacionistas", el Ministerio ha hecho un llamamiento "a todas las instituciones, administraciones y al conjunto de la sociedad para mantener esta lucha desde la unidad y la firmeza" contra la violencia machista.