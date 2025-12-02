La Delegación del Gobierno cierra el ciclo 'España en libertad. 50 años' con una charla sobre la democracia en Oviedo

OVIEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Asturias organiza este miércoles, 3 de diciembre la charla-coloquio 'La democracia española. Ningún tiempo pasado fue mejor', moderada por el escritor, guionista y crítico cultural Edu Galán.

El acto comenzará a las 18.30 horas en el Palacio de los Condes de Toreno. Contará con la actuación de 'Ún de Grao' y reunirá a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; el exdiputado, exsenador y exvicepresidente del Principado José Ramón García Cañal; y la expresidenta de la Junta General del Principado, exdiputada y exconsejera Laura González.

Esta sesión, que permitirá analizar los avances y desafíos de la democracia, culmina el ciclo de actividades organizadas en 2025 por la Delegación del Gobierno en Asturias dentro de la iniciativa institucional 'España en libertad. 50 años' para conmemorar el medio siglo de democracia española desde la Transición, desde el compromiso con la participación ciudadana y la memoria democrática.

También se han desarrollado la charla-coloquio 'Los derechos de las mujeres en democracia', celebrada en el Archivo Histórico de Asturias; la charla-coloquio 'Cambios sociales en el Medio Rural', celebrada en el Museo del Oriente de Asturias, en Porrúa, Llanes; el encuentro cultural 'Radiu Barullu. Medio Siglo de Cambio Cultural', celebrado en La Benéfica de Piloña; y la charla-coloquio 'De la Censura a TikTok: Libertad en 50 años', celebrada en Vegadeo.