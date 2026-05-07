La Delegación del Gobierno muestra su repulsa ante dos nuevos asesinatos por violencia machista

Minuto de silencio en repulsa por las víctimas de violencia de género. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, asistió este juevs junto a personal de la Delegación del Gobierno en Asturias y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al minuto de silencio de condena contra el asesinato por violencia de género de María Isabel, de 58 años, en Tarragona, el 17 de Marzo y de María Gema, de 57 años en Tenerife.

Todos ellos manifestaron su repulsa ante estos dos nuevos crímenes machistas y reiteraron su más sentido pésame a sus familiares y amistades.

Con estos dos nuevos asesinatos son 19 las mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja y tres personas menores asesinadas este año. Desde 2003, son ya 1.360 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género. Desde 2013, son 68 los niños y niñas asesinadas por violencia de género contra su madre y 515 el número de niñas y niños huérfanos por violencia de género en España.

La Delegación del Gobierno en Asturias junto al Ministerio de Igualdad y el resto de Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de España y las Direcciones Insulares de la Administración General del Estado trasladan su más rotunda condena ante los asesinatos por violencia de género y afirman en una declaración institucional que se va "a perseverar" para seguir avanzando desde la "unidad y la firmeza" hacia una sociedad "más justa, igualitaria y libre de violencia machista".

La declaración ha sido leída por Verónica Fernández, jefa de la Unidad de Coordinación Contra la Violencia de la Mujer de la Delegación del Gobierno en Asturias.