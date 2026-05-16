Delegación de Gobierno traslada tranquilidad ante el atraque del crucero Ambition, con 21 aislados por gastroenteritis

Pasajeros desembarcan del crucero 'Ambition', aislado por un brote de gastroenteritis, durante una escala en el puerto de A Coruña, a 16 de mayo de 2026, en A Coruña, Galicia (España). El crucero 'Ambition', aislado por un brote de gastroenteritis que afe - M. Dylan - Europa Press

OVIEDO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Ante la escala prevista para este domingo en Gijón del buque 'Ambition', en el que un brote de gastroenteritis común afectó a decenas de pasajeros y a parte de la tripulación del buque y 21 personas con el virus permanecen aisladas a bordo, la Delegación del Gobierno en Asturias y el resto de administraciones han trasladado un mensaje de tranquilidad asegurando que "la situación está monitorizada y que se están aplicando todas las medidas contempladas para garantizar la seguridad del pasaje, del personal portuario y de la población".

Este sábado Delegación de Gobierno ha indicado que, una vez atraque, los servicios de Sanidad Exterior accederán al buque para su inspección rutinaria y análisis de situación, con el fin de determinar la autorización para el desembarque del pasaje, siguiendo los protocolos de seguridad y salud pública establecidos.

Desde Delegación de Gobierno han explicado que este sábado se ha mantenido una reunión de coordinación entre la Delegación del Gobierno, la Autoridad Portuaria de Gijón, el Ayuntamiento de Gijón, el Gobierno del Principado de Asturias, Capitanía Marítima, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la consignataria del buque y la Terminal de Cruceros para coordinar la llegada del barco al Puerto de El Musel.

Aseguran que la entrada está autorizada por Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria ha autorizado su atraque en el puerto al cumplir con todos los requisitos establecidos y el buque tiene previsto atracar a las 07:00 horas de este domingo.

La consignataria ha informado de que actualmente hay 21 casos activos de gastroenteritis común de un total de 1.750 personas, entre pasaje y tripulación.

Esta escala es posterior a la efectuada en A Coruña, donde se autorizó el desembarque, al confirmar que se cumplen las condiciones de seguridad y salud pública correspondientes.

Así mismo está previsto que a las 18:00 horas de este domingo 17, el buque continuará su travesía a Bilbao. Además se continuará evaluando la evolución de la situación y manteniendo la coordinación entre administraciones.