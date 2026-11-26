La Delegada del Gobierno, Cecilia Pérez, supervisando el dispositivo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en el Principado de Asturias, Cecilia Pérez, ha visitado este jueves las instalaciones del Parque Móvil del Estado, el lugar al que ha ido llegando el material necesario para la celebración de las Elecciones Generales de este próximo domingo 29 de noviembre.

La Delegación del Gobierno en Asturias ha contado con un presupuesto de 704.000 euros destinado a la contratación de material, las gratificaciones para los representantes de la administración involucrados en el proceso, las dietas para los miembros de las mesas electorales o para sufragar el coste de los desplazamientos de votantes hospitalizados.

Entre el material contratado destacan las más de 13 millones de papeletas encargadas. Del total, 1.088.100 son para cada una de las 11 candidaturas proclamadas al Congreso de los Diputados en Asturias y 1.088.100 papeletas con el listado de candidaturas al Senado. Se destinan a los 581 colegios electorales en Asturias, al voto CERA, al voto por correo y a los 128 consulados.

También se han repartido entre los colegios electorales 10.000 actas de sesión y escrutinio para el Congreso y otras tantas para el Senado. El Ministerio del Interior suministra las urnas, cabinas o los soportes señalizadores de locales que le sean solicitados. Para estas elecciones, el ministerio ha aportado 200 nuevas urnas y 50 cabinas. El resto de material necesario para las 1.443 mesas electorales se conserva de anteriores elecciones.

Compete a la Delegación del Gobierno el nombramiento de los 816 representantes de la Administración, de los que 669 se encargan de transmitir al Centro de Tratamiento de Datos el resultado del escrutinio provisional en las mesas electorales.

También se encargan de comunicar datos sobre incidencias en la constitución de las mesas electorales y de que haya material electoral suficiente en los colegios. En la sede de la Delegación del Gobierno habrá unas 20 personas trabajando el día de las elecciones para coordinar a los representantes, transmitir datos, prestar asistencia y solucionar incidencias.

La Delegación del Gobierno también es responsable de tramitar las solicitudes de intérpretes de lenguas de signos para los miembros de mesas electorales en colaboración con la Confederación Estatal de Personas Sordas. A día de hoy no se ha recibido ninguna petición.

Además, 48 personas han solicitado el kit de voto accesible. La Delegación del Gobierno se encarga de gestionar y financiar el transporte sanitario para las personas que están ingresadas en hospitales y que deseen votar. La Unidad de Protección Civil recibirá este miércoles las necesidades de los hospitales y se comunicarán a Transinsa, que se encargará de esos desplazamientos.

La Delegación del Gobierno también facilita transporte a las personas que necesiten ayuda para acudir a su colegio electoral. De momento 25 ayuntamientos han solicitado este servicio.

Para garantizar la seguridad en los colegios electorales, habrá un dispositivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad formado por 2.420 agentes: 1.497 guardias civiles, 730 policías nacionales y 193 policías locales.

El 29 de noviembre 979.079 personas tienen derecho a voto en Asturias, de las que 143.728 residen en el extranjero. Correos ha admitido 25.418 solicitudes para votar por correo en Asturias, un 55% menos que en las Elecciones Generales el 23 de julio de 2023.