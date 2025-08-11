Denunciado en Avilés un joven sorprendido haciendo trompos en el PEPA y dando positivo en cocaína y THC

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía local de Avilés identificó y denunció la pasada madrugada a un joven de 20 años por conducción temeraria y bajo los efectos de la droga. Fue a las 00:50 horas, cuando los agentes intervienen con un turismo al que se localiza realizando "trompos" en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

El joven conductor que resulta sorprendido en esta conducta, vecino de Avilés de 20 años, además de ser denunciado por su conducción temeraria, es propuesto para sanción por circular con presencia de drogas en el organismo, tras arrojar un resultado positivo al test salival indiciario de drogas, por presencia de THC y cocaína en su organismo.

Por otra parte, el pasado día 7, a las 17:05 horas, la Policía local detuvo a un hombre de 35 años vecino de Avilés, por un delito de resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad. Fue en el desarrollo de una intervención surgida en la Calle Valdés Salas cuando esta persona, que presentaba un notorio estado de embriaguez, se encontraba ocasionando un altercado, llegando a acometer a los agentes en su intento de mediación por restaurar el orden alterado.

Además, el sábado, a las 02:30 horas, se detiene por un delito contra la seguridad vial, a un hombre de 40 años, vecino de Corvera, al ser sorprendido conduciendo un turismo por la Calle Requejada, careciendo de permiso de conducir, al constarle en situación de pérdida de vigencia, tras haber agotado la totalidad de su saldo de puntos.

Ese mismo día, a las 03:15 horas, se detiene en la Calle Fuero de Avilés, por un delito de daños, a un varón de 22 años vecino de Avilés.

La intervención tuvo su origen por el aviso recibido en la sala del 092, que alertaba de una persona que se estaba golpeando y fracturando los espejos retrovisores de varios vehículos que se encontraban estacionados en aquellas inmediaciones. La rápida intervención coordinada permitió la localización de esta persona que, junto a la investigación indiciaria realizada en principio sobre un total de seis vehículos, permitió su detención, siendo inmediatamente trasladado a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado.