Deporte y regeneración urbana lideran el gasto del Plan de Inversiones del Ayuntamiento de Oviedo

Archivo - Piscinas municipales del Parque del Oeste en Oviedo, en el barrio de Olivares, Pórticos 2. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Deporte y regeneración urbana lideran el gasto del Plan Plurianual de Inversiones del Ayuntamiento de Oviedo para el período 2026-2029, que contempla una inversión total de 33,8 millones de euros solo en 2026, y prevé una disminución progresiva en los ejercicios siguientes, con 13,3 millones para 2027 y 11,4 millones para 2028 y 2029.

Entre las fuentes de financiación destacan préstamos, recursos ordinarios y fondos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea, incluyendo transferencias de capital de comunidades autónomas y remanentes de tesorería afectados a proyectos MRR.

En cuanto a las principales líneas de inversión, el documento prioriza Edificios y Patrimonio Municipal, con 22,9 millones en 2026. En este capítulo, destacan proyectos deportivos como la construcción de la pista de atletismo en Prados de La Fuente (13,4 millones), la rehabilitación integral de las Piscinas del Parque del Oeste (3,35 millones, financiadas con fondos MRR) y la reforma del Polideportivo de La Corredoria (676.000 euros). Asimismo, se prevé la construcción de nuevos centros sociales, como el de Ventanielles, y la adecuación de otros existentes, con una inversión de 5,22 millones.

El área de Agua y Saneamiento recibirá 2,45 millones en 2026, incluyendo la digitalización del PERTE Canal del Aramo y actuaciones de saneamiento en la zona rural. En Infraestructuras, el plan destina 1,92 millones a regeneración urbana y movilidad, con proyectos como el carril bici en Cerdeño-La Corredoria y la ruta ciclable en el entorno del río Nora, financiada con fondos MRR.

En materia de Seguridad, el Servicio de Extinción de Incendios (SEIS) recibirá 1,43 millones en 2026, destinados principalmente a la adquisición de vehículos ligeros, furgonetas y maquinaria, así como a la renovación de utillajes durante los próximos tres años.

El plan también incluye inversiones en Urbanismo, con actuaciones de regeneración residencial en Ventanielles y Guillén La Fuerza por un valor de 2,95 millones en 2026, y proyectos de gran escala en el marco del convenio de la Fábrica de Armas de La Vega. En patrimonio urbano se prevé la recuperación del mosaico del Paseo de Los Álamos, con 750.000 euros en 2027 y 1,5 millones en 2028.

En el ámbito de Turismo y Congresos, se destinan 476.560 euros en 2026 a la digitalización y promoción turística, incluyendo instalación de tótems interactivos, mejora de web, creación de chatbots, gemelo digital de la Catedral y contenidos de realidad aumentada.

Finalmente, la Policía Local contará con 285.766 euros para modernizar la red semafórica, la gestión de tráfico y los sistemas de aparcamiento en rotación.

El documento subraya la priorización de la modernización de instalaciones y equipamiento municipal, así como la utilización estratégica de los fondos europeos MRR para la regeneración urbana, la digitalización de servicios y la mejora de la calidad de vida en Oviedo.