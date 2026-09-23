Derechos Ciudadanos lleva la moda asturiana a la pasarela de la Green Fashion Week de Milán

Participación asturiana en la Fashion week de Milan - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, a través de la Viceconsejería de Derechos Ciudadanos, ha llevado la moda sostenible asturiana a la pasarela de la Green Fashion Week de Milán. Creadores y diseñadores del Principado han presentado hoy sus propuestas de moda regenerativa y consciente en el marco del proyecto Raíces, acompañados por una delegación institucional encabezada por la viceconsejera, Beatriz González Prieto, y el director general de Agenda 2030, Juan Antonio González Ponte.

Durante la jornada, a la que también ha asistido el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, la viceconsejera ha señalado que la presencia en esta cita internacional supone una gran oportunidad tanto para la proyección de la moda que se concibe y diseña en Asturias como para la creación de redes y lazos de cooperación en torno a una nueva industria textil caracterizada por la sostenibilidad, una premisa que empieza a ser irrenunciable para cualquier sector productivo y económico.

En una nota de prensa, el Principado ha explicado que el respaldo de la consejería a esta iniciativa se enmarca en la línea de trabajo desarrollada a través de la Dirección General de Agenda 2030, que tuvo su precedente el 11 de septiembre en el pozu Santa Bárbara de Turón (Mieres) con la presentación de la iniciativa Raíces-Veta. Aquel encuentro, en el que participó la directora de la Green Fashion Week Milano, Elena Dolci, sirvió de enlace con la organización de este evento internacional.