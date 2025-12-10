Derechos Sociales apremia a fortalecer la cooperación internacional para revertir el aumento de las desigualdades

Celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos - GOBIERNO DEL PRINCIPADO

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha destacado este miércoles "la necesidad urgente de fortalecer la cooperación y la solidaridad internacional en un contexto en el que se están agravando las desigualdades que afectan a millones de personas en un mundo que enfrenta una amenaza perversa: la que propaga discursos de odio y cercena la libertad".

Del Arco ha intervenido en la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, dedicado este año a la salud pública, "un derecho humano universal que constituye una de las prioridades de la cooperación asturiana", ha indicado la consejera.

Así, ha subrayado que el presupuesto de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, dirigida por Beatriz Coto, ha pasado de dedicar medio millón en 2019 a 1,2 millones en 2025 para fortalecer los servicios de atención primaria, salud mental, materno infantil y los derechos sexuales y reproductivos, a través de 17 proyectos con un impacto directo en 740.000 personas, el 65 % de ellas mujeres, adolescentes y niñas.

El acto institucional, celebrado en Oviedo, ha contado también con la intervención del vicerrector de Planificación Estratégica y Coordinación de Campus de la Universidad de Oviedo, Juan Carlos San Pedro Veledo, y con una mesa de diálogo entre personas expertas en salud y cooperación internacional sobre el escenario actual, como son Cruz Cuevas Canal, de la Federación de Asociaciones de Medicus Mundi España; Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS); Isolina Riaño, presidenta del Comité Científico Sociedad Internacional de Bioética, y José Fernández, presidente de Médicos del Mundo en España.

Por otra parte, la titular de Derechos Sociales ha valorado el "trabajo, la resiliencia y la sororidad" de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, organización a la que ha entregado el Premio a la Promoción de los Derechos Humanos del Principado en su cuarta edición. "Es un merecido reconocimiento a cinco décadas de liderazgo en favor de las mujeres saharauis y de vuestra causa como pueblo en los campamentos de las personas refugiadas, pero también en los territorios ocupados, liberados y en la diáspora", ha agregado. El galardón, dotado con 6.000 euros, fue recogido por la secretaria general de esta organización, Chabba Sieini.

Del Arco también se ha referido a la población palestina, a la que la Agencia de Cooperación dedica el 30 % de los proyectos que desarrolla actualmente, "un incremento derivado de la situación de genocidio que hemos intentado paliar brindando apoyo a los servicios más esenciales". Además, ha apelado a continuar hablando de Palestina "porque las restricciones israelíes al acceso a suministros básicos a Gaza continúan, el personal y las instalaciones de la ONU y otras organizaciones siguen siendo objeto de ataques y la violencia no ha cesado ni en Gaza ni en Cisjordania".

La consejera ha agradecido el "sólido trabajo desempeñado por las ONGD asturianas y las socias locales, a pesar de las dificultades y adversidades que enfrentan los países y territorios en los que estáis presentes".