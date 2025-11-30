Derechos Sociales ayuda a la Asociación Emburria para crear una vivienda donde convivirán personas con discapacidad

Marta del Arco, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano ha destinado una subvención de 154.500 euros a la Asociación Emburria, de atención a personas con diversidad funcional de Cangas de Onís, para crear una unidad de convivencia alineada con el nuevo modelo de cuidados de larga duración. Así lo ha anunciado este domingo la consejera, Marta del Arco, que ha asistido en Cangas de Onís a la celebración del XXIII aniversario de la entidad.

La ayuda está financiada por los fondos europeos Next Generation y se encuadra en la línea orientada a actuaciones de inversión para el impulso de la transición hacia el nuevo modelo de cuidados.

En concreto, el proyecto consiste en la reforma de una vivienda en el edificio de Correos de Cangues Cangas de Onís, asociada al centro residencial de Emburria. En este espacio se reproducirá la estructura, el ambiente y el funcionamiento de un hogar en el que conviven un grupo de personas adultas con discapacidad intelectual que requieren atención y apoyos de diferente intensidad.

Del Arco ha valorado la iniciativa de Emburria para desarrollar un recurso de innovación social pionero en el oriente de Asturias y basado en el modelo Mi Casa, "que permitirá a personas con discapacidad intelectual llevar una vida plena e independiente en su comunidad y evitar la institucionalización".

Según ha señalado la consejera, el proyecto se ajusta a la Estrategia CuidAs "porque fomenta la participación e inclusión efectiva de las personas en la comunidad y propicia el desarrollo de habilidades para que puedan llevar una vida autónoma".

El piso dispondrá de seis plazas y apoyo personalizado las 24 horas, según las necesidades y preferencias de las personas que las ocupen, con el objetivo de priorizar su bienestar en un entorno accesible, afectivo, respetuoso, estimulador e inclusivo.

Además, la consejería también ha aportado este año 162.965 euros a Emburria para plazas de respiro, un servicio de alojamiento que ofrece a la persona con discapacidad la posibilidad de disfrutar de cuidados sustitutivos. Asimismo, ha destinado otros 58.400 euros al desarrollo de un proyecto de orientación hacia el empleo en el entorno rural.

Del Arco se ha comprometido a continuar respaldando la labor que desarrolla la entidad, que está "plenamente identificada" con los objetivos de la Agenda Asturiana de Atención Integral a las Personas con Discapacidad 2024-2030.

La titular de Derechos Sociales ha valorado el trabajo de todas las personas que forman la Emburria: "Han convertido esta asociación en un referente comunitario en el oriente de Asturias por el compromiso que demuestran a través de sus acciones, que ofrecen apoyo y oportunidades para que cada persona con diversidad funcional y sus familias puedan desarrollar su proyecto de vida con calidad".