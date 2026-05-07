Derechos Sociales blindará el servicio de Atención a la Fragilidad dentro del sistema público de cuidados para prevenir

El director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, durante la presentación de los resultados del Programa de Atención a la Fragilidad en los centros de atención a personas mayores. - PRINCIPADO

El proyecto, ya implantado en siete centros sociales asturianos, alcanza un 98% de valoraciones positivas, según el Principado OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias ha informado este jueves del impacto positivo del Programa de Atención a la Fragilidad desarrollado en los centros sociales de mayores de la región y blindará el servicio dentro del sistema público de cuidados para prevenir la dependencia.

Según el estudio de evaluación de los efectos de su aplicación durante 2025, esta iniciativa mejora de forma significativa la calidad de vida de los participantes, refuerza su autonomía y contribuye a prevenir situaciones de dependencia.

El director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, ha presentado los resultados de un proyecto que ya se desarrolla en siete centros sociales: Pumarín (Oviedo), El Llano (Gijón), Mieres, Pola de Lena, La Felguera (Langreo), La Luz (Avilés) y Nava. El programa, enmarcado en la estrategia CuidAs, comenzó en 2024 como una experiencia piloto en cinco de estos equipamientos.

Hasta la fecha, un total de 148 personas han participado en el programa, con un marcado perfil femenino, ya que las mujeres representan el 80,4% del total. La mayoría de los usuarios se sitúa en la franja de edad de 70 a 89 años y presenta cuadros de deterioro cognitivo leve, enfermedades crónicas o situaciones de soledad no deseada y aislamiento social.

Rodríguez Nuño ha destacado que intervenir a tiempo en situaciones de fragilidad --estado previo a la dependencia caracterizado por una mayor vulnerabilidad-- permite anticiparse al deterioro funcional y fortalecer la autonomía desde el entorno comunitario. El programa registra un 98% de valoraciones positivas entre sus participantes, destacando especialmente la mejora en los niveles de bienestar físico, emocional y en las relaciones interpersonales.

La metodología del servicio combina intervenciones grupales e individuales. Tras una valoración social inicial, se diseñan itinerarios personalizados que incluyen estimulación cognitiva y funcional, gestión emocional y musicoterapia, espacios de socialización para crear redes comunitarias y promoción de la actividad física y hábitos saludables.

Derechos Sociales tiene la intención de blindar este servicio dentro del sistema público de cuidados debido a su eficacia para retrasar la dependencia. Para el Principado, los centros sociales se consolidan como espacios de proximidad para identificar riesgos y ofrecer acompañamiento adaptado.