Derechos Sociales cuadriplica en un mes las resoluciones de dependencia

Archivo - Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sistema de atención a la dependencia de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha cuadriplicado en un mes las prestaciones concedidas (822 personas frente a 192 en enero) y ha reducido 19 días el plazo medio de resolución de expedientes (432 días), gracias a la nueva herramienta informática SiGDEAs y al Plan Agiliza, que "ya está dando resultados al simplificar trámites y eliminar cuellos de botella", según ha destacado este martes la consejera Marta del Arco.

Desde la consejería destacan que estos datos "refuerzan la tendencia de mejora" tras la implantación, en julio de la nueva herramienta informática, que ha causado problemas ya en vías de solución. El ritmo de solicitudes registradas en el sistema también ha aumentado, 1.122 en febrero frente a las 73 en el mes anterior.

La nómina destinada a prestaciones económicas ha crecido un 13%, lo que supone 605.000 euros más que en enero. En total, se han destinado 5,2 millones para atender a 18.517 personas, 480 más que el mes anterior.

La consejería ha logrado reducir 19 días en febrero el plazo medio de resolución los expedientes de dependencia, cifra que también refleja la mejora en la tramitación y en la capacidad de respuesta a las personas dependientes y a sus familias, situando dicho plazo en 432 días. La previsión de la consejería es rebajarlo a finales de este año al plazo legal de 180 días.

"Estamos demostrando que cuando apostamos por modernizar el sistema de dependencia, los resultados llegan. Reducir 19 días en solo un mes, cuadruplicar la concesión de ayudas y avanzar en hacia el plazo legal, es tiempo ganado para las familias que necesitan una respuesta urgente", ha señalado la consejera.

Del Arco ha subrayado que el Gobierno "seguirá impulsando la mejora continua del sistema de dependencia, reforzando recursos y modernizando procedimientos". Además, ha indicado el avance registrado en enero "no solo evidencia un mayor dinamismo administrativo sino también que la ciudadanía puede confiar en un sistema que está consolidando pasos importantes para ofrecer respuestas más rápidas y eficaces".