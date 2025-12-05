Derechos Sociales iniciará este mes la elaboración de la nueva ley del voluntariado adaptada a la realidad social

Día internacional de personas voluntarias - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano iniciará este mes la elaboración de una nueva Ley del Voluntariado con la creación de un grupo de trabajo en el que participarán, además de varios departamentos del Principado, representantes de las entidades de voluntariado y otros agentes, como la universidad, patronal, y sindicatos.

El director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, ha anunciado esta medida en la jornada de celebración del Día Internacional de Voluntariado, que ha reunido en Oviedo a 1.200 estudiantes de 14 a 18 años.

La normativa, que se prevé aprobar esta legislatura, "es una demanda del sector y supondrá un avance en el desarrollo de los derechos y deberes de las personas voluntarias y beneficiarias", ha señalado Nuño.

"La ley adaptará la acción voluntaria a la nueva realidad social, dado que han transcurrido 25 años desde que se puso en marcha la norma vigente. En este período se han producido importantes cambios, como el impulso de las nuevas tecnologías. En definitiva, se trata de avanzar en cohesión social e igualdad", ha valorado.

Por otra parte, el director ha señalado que los presupuestos del próximo año consignan una partida de 430.625 euros para los centros del voluntariado y participación social, lo que supone un aumento del 51,7 % respecto a este ejercicio, con el objetivo de potenciar su labor en todas las áreas sociosanitarias del Principado.

Además, Asturias se sumará a la iniciativa del Gobierno de España para participar en el diseño de los actos que se celebrarán en 2026 con motivo de la declaración, por parte de Naciones Unidas, del Año Internacional de las Personas Voluntarias.

Nuño ha participado esta mañana en la entrega de premios del XXI Concurso de Carteles y Vídeo 'Voluntad.es... lo que te diferencia', promovido por la Red de Centros del Voluntariado del Principado y dirigido al alumnado asturiano. Al certamen, que persigue formar una juventud solidaria y comprometida, se han presentado 732 carteles y 5 vídeos de 33 centros educativos.