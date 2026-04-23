Derechos Sociales insiste en que con el plan Agiliza se reducirá a 180 días el plazo de tramitación de la Dependencia

La directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula María Álvarez Herrera. - CAPTURA WEB JGPA.

OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula María Álvarez Herrera, ha comparecido este jueves en Comisión parlamentaria donde ha asegurado que "todas las medidas que están en el plan Agiliza están orientadas, calculadas, analizadas y planificadas para que se vaya reduciendo el plazo de la tramitación de la Dependencia hasta llegar a los ciento ochenta días en el mes de diciembre".

Álvarez Herrera ha indicado además que, salvo en lo relativo al programa de refuerzo de los 41 nuevos empleados públicos, el Plan Agiliza estaba ya diseñado desde el mes de mayo de 2025.

Ha recordado que lleva gestionando como directora general el sistema de Dependencia desde abril de 2014 y desde esa fecha, en el ejercicio 2022 se había logrado alcanzar de media un plazo cercano en prácticamente la totalidad de áreas de servicios sociales a los 180 días. Concretamente en lo que a la dependencia se refiere la mejor cifra fue de 220 días.

La directora general ha manifestado que su opinión discrepa "completamente con la visión que tienen" los grupos de la derecha de la gestión de la ley de Dependencia y de la consejería en general.

"Mi visión y la de todo el equipo es que tenemos entre manos todo un sistema de prestaciones, de valoraciones, que yo creo que es todo lo contrario a la idea de un caos", dijo la directora que añadió que "cuando se refiere a que no es un caos está hablando de que existen unos procedimientos, existe un seguimiento, existe un análisis de la plantilla, de las ratios y tienen perfectamente determinado cuál es el número de actuaciones administrativas por cada uno de los empleados". "Dígame si eso se corresponde con una situación de caos". dijo.

FORMACIÓN NUEVO SISTEMA

También se ha referido a la implantación de la nueva herramienta de historia social única y ha indicado que la formación recibida para la aplicación fue "deficiente". "Es verdad que una vez que se implanta la herramienta nos cambian los esquemas de trabajo y ahí sí le puedo decir que la formación fue deficiente", dijo.

Así explicó que desde el propio personal de la Dirección General del Servicio de Atención a la Dependencia, la persona que tenía mayor conocimiento técnico de la herramienta, puesto que fue la que participó con otro equipo más en el desarrollo de la misma en los entornos de pruebas, "elaboró unos manuales de procedimiento para todos".

Desde el PP han acusado a la directora general de acudir a la Junta a "blanquear la gestión de la consejería" y la diputada Beatriz Polledo ha manifestado que si en diciembre no se alcanza el plazo de los 180 días "tienen que empezar a desfilar para su casa unos cuantos cargos, la primera la consejera, que ya debería estar en su casa hace mucho tiempo".

La diputada de Vox, Sara Álvarez ha insistido en que el plan Agiliza es "un trampantojo y una pantomima" y ha recordado que detrás de cada expediente bloqueado hay la necesidad de una familia que no admite más demora.

"El suyo es un modelo y un estado fallido. Asuman ustedes responsabilidades, la primera, la directora, y si no saben hacer, y si no saben gestionar, pues 3.500 millones es para pensárselo"

Muy crítico se mostró también con la intervención de la directora general el diputado del grupo Mixto, Adrián Pumares que ha preguntado si cuando el 31 de diciembre "no se acerquen, pero ni de cerca, a los 180 días de espera, ¿quién va a asumir responsabilidades?".

"Pero alguien se puede tomar en serio, alguien que esté siguiendo esta comparecencia, alguien se puede tomar en serio el anuncio de que vamos a llegar a 180 días de espera el 31 de diciembre, cuando hay 12.000 solicitudes que están pendientes de tramitar, cuando no sabe cuándo vamos a llegar los funcionarios, cuando a fecha de hoy, no es que sea deficiente, es que no hay formación", dijo Pumares.