Derechos Sociales lleva este año a Piloña los actos del Día Internacional de las Personas Mayores el 1 de octubre

Presentación del día de las personas mayores, que se celebrará en Piloña. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, con la colaboración del Ayuntamiento de Piloña, organizará el 1 de octubre los actos oficiales del Día Internacional de las Personas Mayores en el espacio cultural La Benéfica de Infiesto, en el concejo de Piloña.

El programa incluirá la celebración una jornada de convivencia que contará con la participación de profesionales de prestigio y entidades de diversos ámbitos relacionados con turismo, la cultura, la salud, los medios de comunicación y los derechos sociales, en definitiva, con los diversos sectores de la sociedad asturiana.

El director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, ha presentado en las instalaciones de La Benéfica el programa del encuentro y ha indicado que la decisión de llevar a Piloña esta conmemoración está ligada a "la clara apuesta de la consejería por descentralizar el acceso a los servicios y empoderar a las comunidades rurales, acercando la cultura, la información, y dando voz a todos los territorios de la comunidad autónoma".

La presentación ha contado también con la participación del alcalde de Piloña, Iván Allende, entre otros. Las actividades fueron comunicadas ayer a la comisión permanente del Consejo de Mayores de Asturias.

La jornada contará con diversas ponencias y mesas redondas sobre temas de interés y actualidad. Entre otras actividades, la autora del libro Abuelísimos, Lorena Valdés, el presidente de la Fampa, Cesáreo Marqués, la periodista Sonia Fidalgo y Manuel Pavón, socio del centro social de Grado, dialogarán sobre el papel que hoy en día tienen las personas mayores en los medios de comunicación.

También habrá espacio para el intercambio de ideas sobre el envejecimiento activo y saludable a través del turismo, con la participación de la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, y de la gastronomía asturiana, con la participación de profesionales como es Esther Manzano.

Además, profesores y alumnos de los programas universitarios para personas mayores contarán sus experiencias e historias más cercanas sobre la vida universitaria desde la perspectiva senior, con la finalidad de desterrar mitos y estereotipos. En esta actividad colaborará la Universidad de Oviedo y la UNED en Asturias, contando con la vicerrectora de Extensión Universitaria, Pilar García, y el director de la universidad a distancia en Asturias, Juan Carlos Menéndez.

Durante la jornada se hará entrega al Ayuntamiento de Piloña de 15 placas diseñadas y elaboradas por las personas usuarias de los centros de día para personas mayores dependientes de la consejería, que serán colocadas en distintas escuelas rurales del concejo "para contribuir a preservar la tradición de las zonas rurales, además de crear lazos de fraternidad y fortalecer la participación en la comunidad de las personas usuarias de estos centros", ha explicado Nuño.

El encuentro también contará con actuaciones musicales, como la del coro PUMUO (Programa Universitarios para Mayores de la Universidad de Oviedo), que abrirá la jornada, y un concierto final que incluirá "varias sorpresas musicales".