Derechos Sociales pide abordar junto con el Ayuntamiento de Oviedo y Cáritas la situación del albergue Cano Mata

Albergue Cano Mata. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, y la asociación de vecinos de San Lázaro-Otero han acordado solicitar una reunión con el Ayuntamiento de Oviedo y Cáritas para revisar la gestión y el estado de las instalaciones del albergue Cano Mata.

Monroy ha mantenido este jueves un encuentro con los representantes vecinales, al que también ha asistido la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Diana Fernández. En la reunión, la asociación ha trasladado su preocupación por la situación social del barrio, la seguridad ciudadana y la convivencia.

La titular de Derechos Sociales ha agradecido el tono constructivo del colectivo vecinal y ha asegurado que ha acudido sin "posiciones extremas". Monroy ha afirmado que el albergue va a seguir prestando servicio a las personas vulnerables, aunque ha reconocido que "como administración tenemos que dar una respuesta institucional a un problema social que nos han trasladado los vecinos".

Según ha expuesto la consejera tras la reunión, ha emplazado a convocar una reunión conjunta con el Ayuntamiento de Oviedo --entidad que concede el programa-- y Cáritas --encargada de la gestión-- para analizar tanto el estado del edificio como el seguimiento de los usuarios y los perfiles que atienden. "Evidentemente las situaciones de vulnerabilidad parece que se están intensificando, por lo tanto, es posible que se haya quedado pequeño", ha dicho. Sobre las actuaciones en el inmueble, Monroy ha apuntado que "la idea es ver qué actuaciones hay que hacer e intentar buscar los recursos para poder acometerlas".

La consejera ha señalado que el Consistorio ha intensificado "la seguridad y las patrullas" y ha indicado que se estudiará la capacidad del recurso ante el posible incremento de situaciones de vulnerabilidad. También ha avanzado que se trabajará en la adaptación jurídica de la Fundación Cano Mata a la nueva normativa de fundaciones.