Desactivado el dispositivo de búsqueda que se inició en Colunga tras escuchar voces pidiendo ayuda

Búsqueda - SEPA

OVIEDO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias ha informado este viernes de que se da por finalizado el dispositivo de búsqueda que se puso en marcha en el municipio de Coruña, después de que unos vecionos escucharan tras unos arbustos en Loroñé unas voces pidiendo ayuda. Los trabajos desarrollados en las últimas horas no han dado resultados y no han aparecido nuevos indicios.

Hasta el lugar movilizaron Bomberos del SEPA de los parques de Villaviciosa y Llanes, Unidad Canina, Unidad de Drones y un jefe de zona al frente del dispositivo. También se desplazó el camión de Puesto de Mando Avanzado (PMA) del organismo autónomo, aunque no llegó a desplegarse.

Se procedió a desbrozar el lugar donde los vecinos confirmaron, de nuevo, que habían escuchado las voces y se revisó tanto con la Unidad Canina como con la Unidad de Drones y la cámara de imágenes térmicas una amplia zona desde el punto de desaparición.

También se realizó una búsqueda fluvial por el río Espasa. En la búsqueda también participaron agentes de la Guardia Civil y su unidad de drones. Finalmente, no se activó a los helicópteros dada su inoperatividad debido a la vegetación que cubría la zona y que impedía la visibilidad.