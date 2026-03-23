Desalojadas 40 personas por el incendio de una habitación de hotel en Arriondas

Efectivos del cuerpo de Bomberos sofocan un incendio en una habitación de hotel en Arriondas - 112 ASTURIAS

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 40 personas han sido desalojadas de forma preventiva en la noche de este domingo por cuenta de un incendio registrado en la habitación de un hotel de Arriondas, que se ha saldado sin heridos.

El fuego, que ha sido registrado minutos después de las 23.00 horas de este domingo, ya se encuentra controlado, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias en un mensaje publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press.

Concretamente, el incendio ha tenido lugar en una habitación ubicada en la segunda planta de un hotel de tres alturas, sito en la calle El Texu, resultando calcinada la referida estancia, amén del hueco de la escalera que se ha visto afectado por el humo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del cuerpo de Bomberos de Asturias, quienes a las 23.46 horas han dado por controlado el fuego, tras movilizar cuatro autobombas, una de ellas nodriza y una autoescalera.