Descenso de la Ría de Navia 2026: estos son los favoritos para ganar la prueba - ASOCIACIÓN RIA NAVIA

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El LXVIII Descenso Internacional a Nado de la Ría de Navia volverá a contar este fin de semana con un destacado elenco internacional, que parte como favorito para mantener una tendencia que se ha consolidado en las dos últimas décadas. Desde 2006, las victorias de nadadores extranjeros superan ampliamente a las españolas y, en categoría masculina, el último campeón nacional fue Roger Rabassa, en 2015.

Entre los principales aspirantes al triunfo figuran, en categoría masculina, los franceses Damien Joly, tres veces olímpico y subcampeón del mundo en piscina corta, y Émile Mesmacque, campeón de Europa júnior de 10 kilómetros en 2025, además del italiano Fabio Dalu y del alemán Moritz Bockes, vigente vencedor del Descenso. Frente a ellos estarán los españoles Unai Álvarez y Herminio Fernández Alperi, que intentarán devolver el triunfo nacional a la ría naviega.

En la competición femenina, las principales favoritas son la italiana Alessia Ossoli, bronce en los 10 kilómetros del Campeonato de Italia, y la francesa Clemence Richard, subcampeona de Francia en esa distancia. Las españolas Alba Lorenzo y Aida Bertrán buscarán disputar la victoria, junto a la gerundense Júlia Coll y la asturiana María González Vázquez, ambas destacadas en categoría júnior.

Según ha destacado la organización, desde la victoria de la británica Cassandra Patten en 2006, el Descenso ha consolidado su proyección internacional. En las 19 ediciones disputadas desde entonces -tras la suspensión de 2020 por la pandemia- los nadadores extranjeros han logrado 14 triunfos masculinos y 13 femeninos, frente a cinco y seis victorias españolas, respectivamente.