El Descenso del Sella calienta motores: así comienza la 88ª edición en Ribadesella

Primera jornada de actos oficiales del 88º Descenso Internacional del Sella, celebrada este miércoles en Ribadesella. - XUAN CUETO

OVIEDO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Descenso Internacional del Sella ha comenzado este miércoles la programación oficial de su 88ª edición en el Paseo de los Vencedores de Ribadesella. En esta primera jornada se ha celebrado el descubrimiento de la placa conmemorativa de los últimos ganadores y el tradicional izado de insignias autonómicas, en un evento que este año reúne a 1.291 palistas y 874 embarcaciones procedentes de 22 países.

Durante la jornada de este miércoles, los deportistas riosellanos Walter Bouzán y Alberto Llera han descubierto la placa que los acredita como vencedores de la 87ª edición. Con este reconocimiento, Bouzán consolida su récord absoluto con doce victorias en la historia de la prueba. Ambos piragüistas volverán a competir juntos este sábado en la categoría K2 para defender el título.

El homenaje ha contado con la presencia del presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (Codis), Juan Manuel Feliz, así como de los alcaldes de Ribadesella, Paulo García; Parres, Emilio García; y Cangas de Onís, José Manuel González. Asimismo, ha asistido el presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, Javier Hernanz.

Tras este reconocimiento, las autoridades han procedido al izado de las banderas de las comunidades autónomas representadas en la competición. La jornada se ha completado con las pruebas del Minisella, destinadas a las categorías infantiles.

El programa oficial continuará este jueves a las 11.00 horas con la disputa de la contrarreloj de cabezas de serie entre el puente de San Román, en Llovio, y el puente de Ribadesella. Este recorrido fijará las posiciones y el orden de salida de las principales embarcaciones favoritas para la prueba del sábado.