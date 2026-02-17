Desembarco del gigante estadounidense Costco en Asturias: las claves para Siero

Imagen de la futura sede de Costco en Asturias - SEKUENS

OVIEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La multinacional Costco Wholesale Spain ha conseguido este lune que el Consejo de Gobierno haya aprobado la declaración de Proyecto de Interés Estratégico (PIER) para la superficie comercial prevista por la sociedad Costco Wholesale Spain en el parque empresarial de Bobes, en Siero.

Los responsables del Ejecutivo asturiano señalaron en una rueda de prensa que la aprobación era condicionada a determinados aspectos, como una inversión mínima, que conlleve empleo de calidad o que exista un compromiso con Asturias. No obstante, esas cuestiones ya venían incluidas en la memoria justificativa que la empresa presentó ante el Principado.

La Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens) publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) del pasado 17 de septiembre el anuncio relativo a la información pública del proyecto en el que ya se podía analizar las claves del proyecto. Estas son los principales aspectos del proyecto de Costco.

IMPORTANTE INVERSIÓN Y GRAN ALMACÉN

El desembarco de Costco representará una inyección económica directa de entre 45 y 50 millones de euros y la promesa de revitalizar una zona industrial que hasta ahora se consideraba infrautilizada.

El futuro centro de Costco se asentará sobre una gran parcela de 54.586 metros cuadrados en el Parque Empresarial Bobes. La ubicación no es casual: su proximidad a nudos de comunicación críticos como la A-64 y la AS-17 lo sitúa en una posición estratégica para dar servicio a toda el Área Metropolitana Central de Asturias.

El complejo contará con una superficie construida total de 15.680 metros cuadrados. El núcleo del proyecto es su característico 'warehouse' o almacén de venta de 13.955 metros cuadrados, pero el recinto incluirá servicios adicionales que ya son sello de la casa: una estación de servicio con 16 surtidores de combustible a precios competitivos y un centro de instalación de neumáticos.

Para facilitar el flujo de clientes, se ha diseñado un aparcamiento de dimensiones generosas con 822 plazas, incluyendo puntos de recarga para vehículos eléctricos.

EMPLEO DE CALIDAD

Uno de los puntos más destacados de la memoria es el impacto en el mercado laboral asturiano. Costco no solo promete cantidad, sino calidad de empleo.

Durante la fase de construcción, se estima la creación de entre 300 y 500 empleos directos y hasta 1.000 indirectos en sectores como el transporte y los suministros.

Una vez abierto, el establecimiento arrancará con una plantilla de aproximadamente 200 personas, con la previsión de crecer hasta los 260 empleados directos en su tercer año.

Sin embargo, la cifra que realmente destacan es la salarial: la compañía afirma aplicar una política retributiva que se sitúa entre un 30% y un 50% por encima de la media de sus competidores.

Además, existe un compromiso con la estabilidad, con un 90% de contratos indefinidos y una plantilla equilibrada al 50% entre hombres y mujeres.

UN CLUB DE COMPRAS

A diferencia del comercio tradicional dirigido a consumidores finales, Costco opera bajo un modelo de membresía mediante el pago de una cuota anual (que ronda los 25-30 euros).

Este sistema, según indican desde Costco, permite a la cadena ofrecer productos de alta calidad -bajo su marca premium Kirkland Signature- limitando sus márgenes de beneficio a un máximo del 15%.

ALIANZAS CON EL COMERCIO LOCAL

Este modelo busca ser un aliado estratégico para el tejido empresarial local. Se calcula que el 50% de la facturación de Costco proviene de compras realizadas por comerciantes y hosteleros de la región.

Asimismo, la multinacional funciona como una plataforma de exportación: actualmente, el 84% de sus compras en España se realizan a proveedores nacionales, a quienes Costco ayuda a posicionar en su red internacional, la tercera más grande del mundo.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El proyecto se presenta alineado con la Estrategia de Transformación Ecológica de Asturias. El diseño del edificio seguirá los estándares LEED de eficiencia energética e incorporará paneles fotovoltaicos en su cubierta que generarán parte del consumo eléctrico del centro.

Además, la empresa presume de una gestión de residuos ejemplar, con una tasa de reciclaje que alcanza el 85,6%. Por otro lado, la elección de Siero tiene un componente social relevante. Al ser un municipio oficialmente reconocido como afectado por el cierre de la minería del carbón, la llegada de Costco se percibe como un motor de 'transición justa', capaz de amortiguar el declive de sectores industriales tradicionales mediante la creación de empleo sostenible y tecnológico.

DE SUELO INDUSTRIAL A COMERCIAL

Para que las excavadoras empiecen a trabajar en Bobes, el proyecto requiere una adaptación urbanística. Actualmente, el plan parcial del polígono limita el uso comercial a actividades muy específicas (vehículos, materiales de construcción, etc.).

La declaración de Interés Estratégico (PIER) es la llave que permite modificar estos usos y agilizar la implantación de Costco, prevaleciendo sobre el planeamiento urbanístico actual para dar cabida a este modelo de club privado de compras.