Un desprendimiento corta la AS-14 entra Grandas de Salime y Puente el Infierno

Desprendimiento - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las brigadas de carreteras del Principado de Asturias han trabajado a lo largo de esta tarde tarde para poder reabrir la circulación en la carretera AS-14 entre Grandas de Salime y Puente del Infierno.

Fue en el punto kilométrico 3,1 en el que se produjo un desprendimiento que impedía el tránsito de vehículos, según información del Gobierno asturiano recogida por Europa Press.

Las labores han permitido la retirada de parte del material desprendido, despejando un carril para permitir el paso alternativo de los vehículos.