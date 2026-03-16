El desvío de un avión al Aeropuerto de Asturias por una emergencia sanitaria reaviva la petición de una ambulancia

Archivo - Aeropuerto de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT de Asturias ha pedido la vuelta de la ambulancia al Aeropuerto de Asturias, después de que se haya desviado un avión al aeródromo asturiano por una emergencia sanitaria este lunes.

En una nota de prensa, UGT ha explicado que este hecho es "otro aval más" a la "necesidad real" de que vuelva este servicio esencial al Aeropuerto de Asturias. Además, el sindicato "sigue luchando" por los 10 puestos de trabajo que conlleva la presencia de la ambulancia en el aeropuerto asturiano.

El de Asturias, indica el sindicato, es uno de los aeropuertos más grandes del norte de España y presta un "importante servicio" a los más de dos millones de pasajeros que circulan por sus infraestructuras al año.