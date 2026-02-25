Detectados en Asturias cuatro posibles autores de un delito relacionado con incendios forestales

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El operativo de vigilancia que se ha establecido en Asturias en las zonas con mayor probabilidad de incendios ya lleva 15 intervenciones y se ha identificado a cuatro personas como posibles autores de un delito relacionado con incendios forestales.

Ante estos hechos, se procederá a la apertura del correspondiente expediente administrativo y a dar traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal del Principado de Asturias, según información de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias consultada por Europa Press.

Agentes Medioambientales y Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (Bripas) tienen desplegados varios equipos. Cuentan con el apoyo de drones y cámaras de fototrampeo.

Desde el Principado recuerdan que provocar un incendio forestal constituye un delito grave, castigado por el Código Penal, que puede conllevar penas de prisión y elevadas sanciones económicas, además de graves consecuencias ambientales y sociales.