Detenida tras causar un accidente grave en sentido contrario por la AS-392 y dar positivo en alcohol y drogas

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha detenido a una mujer que provocó un accidente de tráfico grave tras circular en sentido contrario por la AS-392, antigua AI-81, y dar positivo en las pruebas de alcoholemia y drogas.

Los hechos ocurrieron sobre las 00.20 horas de este viernes, cuando la Central Operativa de Tráfico (COTA) recibió el aviso de una conductora que alertaba de que un vehículo circulaba en dirección Avilés por la calzada correspondiente al sentido Gijón.

Prácticamente al mismo tiempo, el 112 comunicó un accidente entre un turismo y una motocicleta en el kilómetro 0,8 de la AS-392. Hasta el lugar se desplazaron agentes del Destacamento de Tráfico de Gijón y, en apoyo, una patrulla del puesto de Cancienes.

Según la investigación de la Guardia Civil, la conductora del turismo realizó una maniobra de cambio de sentido en la autovía y, al tratar de corregir su trayectoria, colisionó con una motocicleta que circulaba correctamente. El motorista resultó herido y tuvo que ser evacuado en una UVI móvil al Hospital San Agustín.

La Unidad de Investigación de Siniestros (UNIS) de la Guardia Civil realizó a la conductora las pruebas de alcoholemia y drogas, con resultado positivo en ambas. Los agentes procedieron entonces a su detención como presunta autora de delitos contra la seguridad vial.

La circulación en la AS-392 quedó restablecida a las 02.40 horas.